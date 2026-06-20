Jedan član posade je poginuo, a dva su ranjena nakon napada dronom na brod pod panamskom zastavom u Crnom moru
Planeta
POGOĐEN BROD U CRNOM MORU! Ima mrtvih i ranjenih! Poslato HITNO upozorenje: "Ne plovite tamo!"
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Jedan član posade je poginuo, a dva su ranjena nakon napada dronom na brod pod panamskom zastavom u Crnom moru, saopštila je Panamska pomorska uprava (AMP).
Incident se dogodio u četvrtak, a jedan od ranjenih članova je u teškom stanju, izvestio je AMP. Panamske vlasti prikupljaju zvanične informacije o napadu pa su u kontaktu s uključenim stranama.
Dok se istražuje odakle je došao napad dronom, AMP je savetovao brodovima da izbegavaju plovidbu kroz ukrajinske i ruske vode u Crnom moru i u Azovskom moru na severu.
Panama upravlja najvećim svetskim registrom brodova, s otprilike 16 odsto globalne trgovačke flote koja plovi pod njenom zastavom.
(Kurir.rs/Index.hr/Foto: Ilustracija)
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