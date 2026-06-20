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Jedan član posade je poginuo, a dva su ranjena nakon napada dronom na brod pod panamskom zastavom u Crnom moru, saopštila je Panamska pomorska uprava (AMP).

Incident se dogodio u četvrtak, a jedan od ranjenih članova je u teškom stanju, izvestio je AMP. Panamske vlasti prikupljaju zvanične  informacije o napadu pa su u kontaktu s uključenim stranama.

Dok se istražuje odakle je došao napad dronom, AMP je savetovao brodovima da izbegavaju plovidbu kroz ukrajinske i ruske vode u Crnom moru i u Azovskom moru na severu.

Panama upravlja najvećim svetskim registrom brodova, s otprilike 16 odsto globalne trgovačke flote koja plovi pod njenom zastavom.

(Kurir.rs/Index.hr/Foto: Ilustracija)

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