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Gotovo 90 ljudi je povređeno, a vlasti su saopštile da su 33 osobe zadobile teške povrede, dok je 56 lakše povređeno, nakon sudara dva voza kompanije East Midlands Railway južno od Bedfordajuče oko 17:15 časova.

Prestravljeni putnici rekli su da nisu imali nikakvo upozorenje pre sudara i da je snažan udar, koji je uništio vagone i iščupao sedišta, delovao "kao da je eksplodirala bomba". Snimci iz unutrašnjosti voza prikazuju putnike prekrivene krvlju kako leže na podu.

Na snimku se vide sedišta prevrnuta preko putnika, dok jedna osoba viče: "Pomozite mi!", druga govori: "Povređen sam", a treća uzvikuje: "Ništa ne vidim."

Osoba koja je poginula u nesreći bio je mašinovođa jednog od vozova, saopštio je generalni sekretar Nacionalnog sindikata železničkih, pomorskih i transportnih radnika (RMT).

Sudar vozova u Engleskoj Foto: Printscreen

Oba voza kretala su se ka Londonu, a prvi, koji je iz Notingema krenuo u 15:50 časova prema stanici Sent Pankras, zaustavio se zbog tehničkog kvara.

Kasnio je 18 minuta kada je voz iz Korbija, koji je krenuo u 16:40 časova i dva minuta ranije stao na stanici Bedford, udario u njegov zadnji deo. Nije poznato kojom brzinom se voz kretao u trenutku sudara, ali se navodi da je mašinovođa aktivirao kočnicu za hitne slučajeve.

Studentkinja Kuni Vu (24), opisala je haos koji je usledio nakon nesreće. Sedela je čekajući lekarski pregled, dok joj je niz lice, od ugla oka, tekla krv.

- Bila sam u vozu kada se dogodio veoma snažan udar. Svi su bili ozbiljno povređeni. Nekim ljudima je krv tekla iz očiju, nosa i usta. Ljudi su vrištali i plakali. Dozivali su pomoć. Kada sam zaplakala, mnogo ljudi je prišlo da me uteši. Osoblje u vozu me je tešilo i govorilo mi da će sve biti u redu. Bila sam veoma uplašena. Naravno da me boli, ali nije toliko strašno kao kod nekih drugih ljudi.

Sudar vozova u Bedfordu Foto: Printscreen

Student Njutn Su (18), putovao je za London nakon što je tog jutra završio poslednji ispit.

- Bio sam sa prijateljem, ali smo se razdvojili. On je u bolnici. Delovalo je da je prilično teško povređen. Mi smo imali sreće. Gledao sam kroz prozor i odjednom je nastao potpuni haos. Moj prijatelj je ležao na podu i nije mogao da se pomeri. Povredio je nogu. Nadam se da je dobro.

Putnici su od siline udara leteli kroz vazduh, a nekoliko vagona je iskočilo iz šina.

- Čuo se snažan prasak, ljudi su poleteli sa sedišta, sedišta su se odvajala, a jedna osoba je preletela preko vagona i udarila mog muža u lice. Bilo je mnogo krvi. Mnogi ljudi imali su povrede lica - rekla je Šola Mene za BBC.

Tereza Itabor izjavila je za "Tajms" da je putovala u London kako bi proslavila rođendan kada se dogodila nesreća.

Povređeni putnici nakon sudara vozova u Bedfordu Foto: Printscreen

Rekla je da je, po izlasku voza iz stanice Bedford, čula "ogroman prasak", nakon čega je glavom udarila u sedište ispred sebe.

- Otvorila sam oči i tada sam videla ljude na podu, sa krvlju svuda oko sebe - rekla je.

Lekari i medicinske sestre u bolnici u Bedfordu dobili su nalog da se pripreme za prijem 50 povređenih, kao i mogućih smrtnih slučajeva.

Medicinsko osoblje koje nije bilo na dužnosti pozvano je da se vrati na posao, dok su povređeni prevezeni i u Univerzitetsku bolnicu Luton i Danstabl. Obe bolnice pozvale su građane da ne dolaze u hitne službe osim u slučaju stvarne medicinske potrebe.

Generalni sekretar RMT-a, Edi Dempsi, potvrdio je da je jedan od mašinovođa poginuo.

Hitne službe na mestu nesreće Foto: Printscreen

- Duboko smo potreseni saznanjem da je mašinovođa i bivši predstavnik RMT-a tragično izgubio život u današnjem sudaru između Lutona i Bedforda. Naše misli su sa njegovom porodicom, prijateljima, kolegama i sindikatom ASLEF u ovom teškom trenutku.

Britanska transportna policija saopštila je da je mašinovođa preminuo na mestu nesreće i da je njegova porodica obaveštena. Šokantne fotografije prikazuju teško oštećenu mašinovođinu kabinu, dok se na drugim snimcima vide putnici kako iskaču iz uništenih vagona.

1/6 Vidi galeriju Sudar vozova u Engleskoj. Poginuo jedan od mašinovođa, a povređeno je 90 putnika. Foto: Printscreen

Neki od njih viđeni su sa zavijenim i krvavim glavama dok su čekali prevoz do bolnice, a najteže povređeni prevezeni su uz pomoć pet medicinskih helikoptera. Vatrogasci, policija i hitna pomoć brzo su stigli na mesto nesreće i ukazivali pomoć povređenima na obližnjoj livadi. Na licu mesta nalazio se i tim inspektora Odeljenja za istragu železničkih nesreća.

- Prednji vagon udario je u drugi voz, a kada sam ustao, svuda sam video razbacana sedišta i imao sam osećaj kao da sam preživeo eksploziju bombe. Video sam ljude krvavih lica, a nekima su noge izgledale polomljeno. Svuda je bilo dima. Nisam čuo nikakvu eksploziju niti usporavanje voza. Neki ljudi su ispljuvavali krv. Mnogi sede, ali ja ne mogu jer me leđa mnogo bole - rekao je putnik Pit Knap za BBC.

Izvlačenje povređenih putnika i poginulog mašinovođe Foto: Printscreen

- Izuzetno zabrinjavaju izveštaji o sudaru dva putnička voza u blizini Bedforda. Pre svega, moje misli su sa porodicom osobe koja je tragično izgubila život, kao i sa onima koji su teško povređeni. Zahvalan sam hitnim službama na brzoj reakciji na ovaj tragični incident - izjavio je britanski premijer Kir Starmer.

- Duboko sam zabrinuta zbog izveštaja o sudaru dva putnička voza kompanije East Midlands Railway. Zahvalna sam hitnim službama koje su na terenu i pružaju pomoć pogođenima. Brzo sarađujemo sa železničkim sektorom i lokalnim partnerima kako bismo pomogli putnicima - rekla je ministarka saobraćaja, Hejdi Aleksander.

Hitna pomoć istočne Engleske saopštila je da je na teren poslato više od 20 ambulantnih vozila, specijalizovani timovi za opasne situacije i šest medicinskih helikoptera.

- Svi pacijenti sa najtežim povredama prevezeni su u bolnice. Nažalost, jedna osoba je preminula na licu mesta. Još 11 osoba zadobilo je veoma teške povrede, 22 su teško povređene, a 56 lakše. Lakše povređeni zbrinuti su na licu mesta ili su prevezeni u bolnicu po potrebi.

Kompanija East Midlands Railway saopštila je da će sprovesti potpunu istragu.

Sav železnički saobraćaj između Bedforda i Lutona je obustavljen, dok vozovi East Midlands Railway nisu saobraćali ka i od stanice Sent Pankras do kraja dana, što je izazvalo velike probleme u saobraćaju.

Putnicima je savetovano da ne kreću na put dok hitne službe saniraju posledice nesreće.

- Ako još niste započeli putovanje, nemojte putovati - saopštila je kompanija Thameslink na Iksu.

I East Midlands Railway i Thameslink na svojim internet stranicama ponudili su alternativne rute bez dodatnih troškova.