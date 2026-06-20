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Velika akcija policije i vatrogasaca u Minhenu. Tokom noći između petka i subote, dva vagona teretnog voza pala su sa pružnog nadvožnjaka - mosta. Jedna osoba zadobila je povrede opasne po život.

1/7 Vidi galeriju Vagoni skliznuli sa pružnog nadvožnjaka u Minhenu Foto: Printscreen

- Dva teretna voza su oko 1:40 časova u minhenskom naselju Milbertshofen, na pružnom nadvožnjaku u Ulici Šlajsajmer, obavljala manevarske radove - saopštila je policija za "Bild" u ranim jutarnjim satima u subotu.

- Tom prilikom došlo je do sudara, pri čemu je jedan od teretnih vozova potisnut prema Ulici Šlajsajmer i pao sa nadvožnjaka.

Fotografije sa mesta nesreće prikazuju dva vagona pod uglom, jednim krajem oslonjena na ivicu mosta, a drugim na kolovoz, u obliku slova V. Delovi olupine razbacani su po putu.

Nesreća se dogodila u Ulici Šlajsajmer, između Frankfurtskog prstena i Ulice Maksa Dajamanda. Prema procenama minhenske policije, voz čiji su vagoni pali sa mosta nije prevozio teret, pa nije postojala opasnost po stanovništvo.

Portparol policije naveo je da su na licu mesta pripadnici savezne i pokrajinske policije, vatrogasci i ekipe hitne pomoći. U akciji je korišćen i dron. Za sada nisu poznati detalji o uzroku nesreće, a angažovan je i veštak koji će sprovesti istragu.

Radovi na uklanjanju vagona mogli bi da potraju do nedelje. Ulica Šlajsajmer zatvorena je za saobraćaj u oba smera.

- Radovi na uklanjanju posledica nesreće trajaće tokom većeg dela subote, a moguće i do nedelje - rekao je portparol policije.

Ovaj incident neće uticati na putnike u regionalnom i međugradskom železničkom saobraćaju. Prema navodima portparolke "Deutsche Bahn", pruga na kojoj se dogodila nesreća koristi se isključivo za teretne vozove.