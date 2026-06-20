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Kriza u Bolivijise u subotu dodatno produbila nakon što je predsednik Rodrigo Pazproglasio vanredno stanje, čime je omogućeno šire angažovanje vojske radi uklanjanja blokada i uspostavljanja reda, nakon što su protesti u proteklih 50 dana praktično zaustavili ekonomiju.

Rodrigo Paz Foto: Martin BERNETTI / AFP / Profimedia

Ova odluka daje Pazu šira ustavna ovlašćenja za uspostavljanje reda, uključujući slanje oružanih snaga radi uklanjanja blokada. Iako mera stupa na snagu odmah, predsednik je dužan da u roku od 24 sata obavesti parlament o proglašenju vanrednog stanja, a on zatim ima do 72 sata da ga odobri ili odbije.

1/5 Vidi galeriju Sukob demonstranata sa policijom u Boliviji Foto: Jorge Mateo Romay Salinas / AFP / Profimedia

Grupe demonstranata, od kojih su mnoge povezane sa bivšim levičarskim predsednikom Evom Moralesom, blokirale su ključne puteve, ostavljajući kamione zaglavljene i prekidajući snabdevanje hranom, gorivom i lekovima u mnogim oblastima, uključujući i La Paz.

Sukob je prvobitno izbio nakon što je Paz naglo ukinuo dugogodišnje subvencije za gorivo kako bi smanjio budžetski deficit, u uslovima pogoršane krize sa dolarima i pregovorima sa Međunarodnim monetarnim fondom.

1/6 Vidi galeriju Demonstracije u Boliviji zbog teške ekonomske situacije, vlasti sumnjaju na zaveru bivšeg predsednika Eva Moralesa Foto: JORGE ABREGO/EFE

Iako je kasnije preduzeo mere za stabilizaciju cena goriva i poništio nepopularne agrarne reforme, protesti su prerasli u opšte nezadovoljstvo, pri čemu sindikati traže povećanje plata, kraj nestašica goriva i dolara, kao i ostavku Paza.

Odluka o vanrednom stanju usledila je tokom obraćanja naciji uživo, svega nekoliko sati nakon što je predstavljen dogovor sa glavnim sindikatom, Bolivijskom radničkom centralom (COB), koji je trebao da ublaži tenzije.

Međutim, mnogi putevi koji povezuju glavni proizvodni centar južnoameričke zemlje i dalje su pod kontrolom ruralnih organizacija povezanih sa Moralesom, koje nisu učestvovale u pregovorima i nastavljaju proteste, uglavnom u oblasti Kočabambe.

Paz je izjavio da je kriza prerasla u organizovani pokušaj destabilizacije demokratije nakon nedelja nasilja i blokada. Rekao je da vanredno stanje ima za cilj da uspostavi red, zaštiti građane i obezbedi protok osnovnih namirnica, uz upozorenje da će oni koji nastave sa ometanjem snositi pravne posledice.