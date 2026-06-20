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Tokom gostovanja u emisiji "Aksios Šou", američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je "sasvim moguće" da bi potencijalna vojna intervencija na Kubi mogla da liči na munjevito hvatanje venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura u januaru.

Ova izjava oslikava Trampovu težnju za projektovanjem američke vojne moći širom zapadne hemisfere, što se uklapa u strategiju njegovog drugog mandata, obeleženog demonstracijom čvrste sile i ekspanzionističkim ambicijama, pieš Aksios.

Tramp je povukao jasnu paralelu između potencijalnih geopolitičkih žarišta, napominjući da rešavanje sukoba sa Iranom zahteva znatno više vremena jer ta zemlja raspolaže "moćnijom" vojskom i geografski je veoma udaljena.

Sa druge strane, sugerisao je da bi Kuba mogla biti lakše savladana.

1/6 Vidi galeriju Venecuelanski predsednik Nikolas Maduro u lisicama doveden u njujorški sud Foto: screenshot X

Na pitanje novinara Marka Kaputa da li bi operacija na Kubi zaista mogla da kopira scenario iz Venecuele, Tramp je odgovorio:

"Moguće. Moguće je. Ta mesta su nam blizu. Kada pogledate Iran, to je predugo putovanje. Leteo sam tamo nekoliko puta – let traje i po 18 sati. Venecuela je relativno blizu, a Kuba je na korak odavde".

Predsednik SAD sugerisao na ključnu razliku između Kube i Venecuele

Pored geografskog položaja, predsednik je ukazao na još jednu ključnu razliku između Kube i Venecuele.

"Venecuela ima naftu. Kuba nema. Ali Kuba ima prelepe posede i predivnu obalu", dodao je Tramp.

Ipak, on priznaje da je operacija u Iranu, sa stanovišta naoružanja, neuporedivo veća i kompleksnija od one u Venecueli.

Sa druge strane, naglasio je da je Venecuela visoko militarizovana zemlja. Podsećajući na prethodnu akciju, Tramp je rekao da je operacija u Iranu "na određeni način mnogo veća, mnogo moćnija sa stanovišta naoružanja od Venecuele".

1/13 Vidi galeriju Venecuela - Američki napad i situacija na ulicama Foto: Luis JAIMES / AFP / Profimedia, MARIO CAICEDO/EFE

"Ali Venecuela je veoma militarizovana država. Znate, oni imaju mnogo vojnika. Ušli smo u uslovima koji nisu bili idealni... A zapravo je sve trajalo 48 minuta. A ovo je vojska. Znate, imaju mnogo vojnika, mnogo dobrih vojnika", kazao je Tramp.

Mogućnost "prijateljskog preuzimanja" Kube

Američki predsednik je nagovestio mogućnost "prijateljskog preuzimanja" Kube i napomenuo da više voli mirnu tranziciju ka slobodnom ostrvu.

Međutim, njegova administracija je već razradila planove vojnog odgovora u slučaju kolapsa totalitarnog režima u toj zemlji, što bi moglo da se dogodi potencijalno već ovog leta.

Kubanska vojska je nekada bila impresivna, ali je značajno oslabila nakon gubitka sovjetske podrške 1990ih. Veliki deo njenih snaga i dalje se oslanja na opremu, municiju i oklopna vozila iz sovjetske ere.

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Međutim, američke obaveštajne službe su otkrile da je ostrvo nabavilo više od 300 vojnih dronova i da je razmatralo njihovu upotrebu za napade na američku bazu u zalivu Gvantanamo, američke vojne brodove i potencijalno Ki Vest na Floridi - što bi Vašingtonu moglo da posluži kao povod za vojnu intervenciju.

Tramp je odbio da navede precizan vremenski okvir za operaciju na Kubi, rekavši da je situacija i dalje "fleksibilna".