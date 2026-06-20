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Predsednik SAD Donald Tramp predstavio je juče novi predsednički avion "Erfors van", bivši katarski džambo džet koji je prepravljen u zvaničnu predsedničku letelicu.

Američka administracija zvanično je prihvatila luksuzni Boing 747 od Katara prošle godine da se koristi kao predsednički avion, uprkos pitanjima o etičnosti i legalnosti prihvatanja tako skupog poklona od strane vlade.

Tramp je ranije rekao da neće leteti okolo u katarskom avionu kada napusti predsedničku funiciju, i da će avion biti doniran budućoj predsedničkoj biblioteci.

Avion koji je poklon Katra služi da "premosti" prevoz predsednika dok ne stignu novi avioni naručeni direktno od Boinga, a to je trenutno planirano za 2028. godinu.

Avion je u donjem delu ofarban u teget sa crvenom prugom iznad, a sa leve strane aviona gde predsednik ulazi nalazi se predsednički pečat, dok je na repu aviona velika američka zastava.

1/3 Vidi galeriju Donald Tramp predstavio novi predsednički avion Air Force One, poklon od Katara Foto: screenshot X/WhiteHouse

"Avion je prepravljen u leteću Belu kuću na nivou luksuza koji niko do sada nije video", rekao je Tramp u hangaru u vazduhoplovnoj bazi Endruz kod Vašingtona, u prisustvu nekoliko stotina pripadnika američkih vazduhoplovnih snaga. On je govorio posle izlaska iz novog aviona.

Potvrdio je da će novim avionom leteti na samit NATO u Ankari u Turskoj idućeg meseca i da će u "jednom trenutku" ponovo ići u Kinu, verovatno u osvrtu na samit Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje koji će se održati u Kini u novembru.

Njegov povratak sa samita G7 u Francuskoj ove nedelje bio je njegov poslednji planiran put u starom avionu Er fors uan, rekao je Tramp.

1/8 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp kasnio na jutarnju sednicu završnog dana samita G7 u Francuskoj Foto: Thibault Camus/AP, YOAN VALAT/EPA

"Sada kada sletimo na aerodrome u Londonu i Nemačkoj i raznim mestima niko neće biti bolji od ovoga i tako treba da imamo za našu zemlju", rekao je Tramp i dodao da su boje i dizajn letelice po njegovom ukusu.

Tramp je rekao da će novi predsednički avion obaviti prelet tokom proslave Dana nezavisnosti SAD 4. jula idućeg meseca.

Američki predsednik u petak je rekao da su SAD malo u zaostatku dok čekaju isporuku novih aviona direktno iz Boinga, a koji je prvobitno trebalo da stignu 2024. godine, ali je isporuka odložena. On je podsetio da je zamolio katarskog emira da koristi jedan od njihovih aviona.

"Vidite normalni predsednik ne bi to uradio. Normalni predsednik hoće da se drži dalje od aviona. Ali naša zemlja mora na odgovarajući način da bude predstavljena", rekao je Tramp juče.

Američke vazduhopolove snage saopštile su juče da bilo koji avion koji je predsednički mora da ispuni stroge bezbednosne zahteve i da je katarski avion modifikovan tako da se prioritet daje tome iznad svega.

Kako je dodato, veliki deo unutrašnjeg rasporeda aviona isti je kao i za prethodne šefove država.