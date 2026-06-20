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Specijalni izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa - Stiv Vitkof i iranski ministar spoljnih poslova, Abas Aragči, otputovali su u Švajcarsku na pregovore, objavio je Aksios, dok istovremeni smrtonosni izraelski udari na Liban prete da ugroze novo primirje koje je ključno za okončanje rata s Iranom.

Pregovori, koje vode Stiv Vitkof i Abas Aragči, predstavljaju pokušaj da se ovogodišnji privremeni sporazum o razumevanju od 14 tačaka pretvori u trajni regionalni dogovor kojim bi se okončao rat koji su Sjedinjene Države i Izrael započeli 28. februara.

1/5 Vidi galeriju Stiv Vitkof, izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa Foto: AP Evelyn Hockstein, EPA Shawn Thew

Međutim, samo nekoliko sati nakon što je u Libanu stupilo na snagu primirje između Izraela i militantne grupe Hezbolah, u izraelskim vazdušnim udarima i napadima dronova ubijeno je najmanje petoro ljudi na jugu zemlje, saopštili su libanski državni mediji.

Prekid borbi u Libanu je uslov za početak 60-dnevnih pregovora SAD i Irana o rešavanju sporova oko iranskog nuklearnog programa i drugih pitanja, koji su ključni za širi dogovor i stabilizaciju globalnog snabdevanja naftom.

1/4 Vidi galeriju Abas Aragči Foto: Khalil Hamra/AP, Khaled Elfiqi/AP, VALENTIN FLAURAUD / AFP / Profimedia

Sukob u Libanu može da sruši planove Amerike i Irana

Primirje u Libanu stupilo je na snagu u petak oko 16 časova po lokalnom vremenu nakon razmene vatre, saopštio je visoki američki zvaničnik. Dva izvora iz Hezbolaha i jedan izraelski zvaničnik potvrdili su dogovor.

Ipak, izraelski ratni avioni i dronovi izveli su seriju napada u oblasti Nabatija tokom noći i u subotu ujutru, uništavajući stambene objekte, dok je izraelska artiljerija gađala šire područje pre zore, saopštila je libanska državna agencija NNA.

Izrael se za sada nije oglasio povodom tih navoda.

1/15 Vidi galeriju Izrael Liban Foto: AP/Hussein Malla, EPA/Wael Hamzeh, AP/Hassan Ammar, EPA str, AP/Baz Ratner

Vitkof, Kušner i Aragči u Švajcarskoj, Džej Di Vens ne ide

Vitkof putuje u Švajcarsku kako bi se pridružio Džaredu Kušneru, Trampovom zetu, koji se već nalazi tamo, dok bi Abas Aragči trebalo da stigne u subotu, navodi Aksios. Bela kuća nije odgovorila na pitanja o putovanju Vitkofa, dok Iran nije potvrdio planove svog ministra.

Potpredsednik SAD, Džej Di Vens otkazao je put u švajcarsko planinsko odmaralište Birgenštok, gde su pripreme za tehničke razgovore već bile u poodmakloj fazi, usled rastućih tenzija između Izraela i Hezbolaha.

Švajcarska je saopštila da je spremna da olakša pregovore SAD i Irana.

Privremeni sporazum predviđa da SAD, Iran i njihovi saveznici odmah i trajno obustave vojne operacije na svim frontovima, uključujući Liban, dok Izrael, koji nije učestvovao u pregovorima, tvrdi da se ne obavezuje da poštuje taj dogovor.

1/5 Vidi galeriju Američki potpredsednik Džej di Vens stigao na prvu rundu pregovora s Iranom u pakistansku prestonicu Islamabad Foto: PAKISTAN FOREIGN MINISTRY / HANDOUT/PAKISTAN FOREIGN MINISTRY, Jacquelyn Martin/AP POOL

Liban je ključan za trajni mirovni sporazum između SAD i Irana

Aragči je u telefonskom razgovoru sa pakistanskim kolegom rekao da će SAD snositi odgovornost za svako kršenje obaveza iz sporazuma, uključujući prekid borbi u Libanu.

Liban je uvučen u regionalni rat kada je Hezbolah 2. marta otvorio vatru na Izrael, što je dovelo do izraelske ofanzive i upada na jug zemlje.

Pre subotnjih napada, američki državni sekretar Marko Rubio i predsednik Libana Džozef Aun razgovarali su o mogućim pregovorima Izraela i Libana u Vašingtonu. Libanska predsednička kancelarija saopštila je da je sveobuhvatno primirje ključni stub tih razgovora.

1/12 Vidi galeriju Džozef Aun, predsednik Libana Foto: Petros Karadjias/AP, Hussein Malla/AP, WAEL HAMZEH/EPA

Posledice rata sa Iranom

Rat između Irana i Izraela odneo je najmanje 7.000 života, uglavnom u Iranu i Libanu i izazvao rast cena energenata i globalnu inflaciju.

Cena nafte Brent pala je oko 8% ove nedelje, dok je transport kroz Ormuski moreuz u rastu nakon potpisivanja privremenog sporazuma. Iran je ranije blokirao ovaj prolaz tokom rata, a pre sukoba njime je prolazilo oko petine svetskih zaliha sirove nafte i LNG-a.

Iransko telo zaduženo za upravljanje moreuzom saopštilo je da će privremeno ukinuti planirane takse tokom pregovora. Privremeni sporazum predviđa ublažavanje sankcija Iranu, odmrzavanje desetina milijardi dolara sredstava i hitne američke dozvole za izvoz nafte.

Predviđen je i fond od 300 milijardi dolara za obnovu Irana, kao i druge finansijske olakšice.

1/8 Vidi galeriju Ormuski moreuz Foto: Ales Utouka / Alamy / Profimedia, HENGHAMEH FAHIMI / AFP / Profimedia

Tramp: "Oni su gotovi, neće dobiti ni cent, rat je oslabio Iran"

Donald Tramp je ponovo branio sporazum uprkos kritikama u Vašingtonu, uključujući i one iz redova Republikanske stranke.

- Rat je oslabilo Iran! - napisao je Tramp na društvenim mrežama, dodajući: "Nismo se sastali iz očaja, Iran jeste. Oni su GOTOVI! Imaćemo tih 60 dana. Neće dobiti novac, ni cent!“

1/3 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp potpisuje okvirni sporazum s Iranom na svečanoj večeri u Versaju nakon samita G8 u Francuskoj Foto: Printscreen/X/The White House

Pakistanski ministar stigao u Teheran, sastaje se sa Aragčijem

Pakistanski ministar unutrašnjih poslova Mohsin Nakvi stigao je danas u Teheran gde će se sastati sa visokim iranskim zvaničnicima, uključujući ministra spoljnih poslova Abasa Aragčija.

Sastanak će se održati u okviru razgovora koji se odnose na pregovore između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, saopštile su iranske novinske agencije IRNA i ISNA.

Prema navodima IRNA, Nakvi će tokom posete razgovarati o napretku pregovora između Teherana i Vašingtona.

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei potvrdio je za agenciju ISNA da će se Nakvi sastati sa Aragčijem, navodeći da je poseta deo kontinuiranih napora Pakistana u vezi sa diplomatskim procesom između Irana i SAD, preneo je Rojters.

1/7 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp na sastanku sa katarskim emirom na marginama samita G7 u Francuskoj Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP

Tramp i Pezeškijan prethodno potpisali Memorandum o razumevanju

Vašington i Teheran ranije su potvrdili da su američki predsednik Donald Tramp i iranski predsednik iranski predsednik Masud Pezeškijan potpisali Memorandum o razumevanju Sjedinjenih Američkih Država i Irana za okončanje sukoba koje se vodio u regionu Bliskog istoka.

1/13 Vidi galeriju Predsednik Irana, Masud Pezeškijan Foto: AP Maxim Shemetov, AP Pamela Smith, EPA Alexander Nemenov Pool