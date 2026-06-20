OČI SVETA UPRTE U VRH BIRGENŠTOKA! Nastavljaju se pregovori Amerike i Irana, Trampov zet već čeka Vitkofa i Aragčija, dok OVA država "navija" da sve PROPADNE!
Specijalni izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa - Stiv Vitkof i iranski ministar spoljnih poslova, Abas Aragči, otputovali su u Švajcarsku na pregovore, objavio je Aksios, dok istovremeni smrtonosni izraelski udari na Liban prete da ugroze novo primirje koje je ključno za okončanje rata s Iranom.
Pregovori, koje vode Stiv Vitkof i Abas Aragči, predstavljaju pokušaj da se ovogodišnji privremeni sporazum o razumevanju od 14 tačaka pretvori u trajni regionalni dogovor kojim bi se okončao rat koji su Sjedinjene Države i Izrael započeli 28. februara.
Međutim, samo nekoliko sati nakon što je u Libanu stupilo na snagu primirje između Izraela i militantne grupe Hezbolah, u izraelskim vazdušnim udarima i napadima dronova ubijeno je najmanje petoro ljudi na jugu zemlje, saopštili su libanski državni mediji.
Prekid borbi u Libanu je uslov za početak 60-dnevnih pregovora SAD i Irana o rešavanju sporova oko iranskog nuklearnog programa i drugih pitanja, koji su ključni za širi dogovor i stabilizaciju globalnog snabdevanja naftom.
Sukob u Libanu može da sruši planove Amerike i Irana
Primirje u Libanu stupilo je na snagu u petak oko 16 časova po lokalnom vremenu nakon razmene vatre, saopštio je visoki američki zvaničnik. Dva izvora iz Hezbolaha i jedan izraelski zvaničnik potvrdili su dogovor.
Ipak, izraelski ratni avioni i dronovi izveli su seriju napada u oblasti Nabatija tokom noći i u subotu ujutru, uništavajući stambene objekte, dok je izraelska artiljerija gađala šire područje pre zore, saopštila je libanska državna agencija NNA.
Izrael se za sada nije oglasio povodom tih navoda.
Vitkof, Kušner i Aragči u Švajcarskoj, Džej Di Vens ne ide
Vitkof putuje u Švajcarsku kako bi se pridružio Džaredu Kušneru, Trampovom zetu, koji se već nalazi tamo, dok bi Abas Aragči trebalo da stigne u subotu, navodi Aksios. Bela kuća nije odgovorila na pitanja o putovanju Vitkofa, dok Iran nije potvrdio planove svog ministra.
Potpredsednik SAD, Džej Di Vens otkazao je put u švajcarsko planinsko odmaralište Birgenštok, gde su pripreme za tehničke razgovore već bile u poodmakloj fazi, usled rastućih tenzija između Izraela i Hezbolaha.
Švajcarska je saopštila da je spremna da olakša pregovore SAD i Irana.
Privremeni sporazum predviđa da SAD, Iran i njihovi saveznici odmah i trajno obustave vojne operacije na svim frontovima, uključujući Liban, dok Izrael, koji nije učestvovao u pregovorima, tvrdi da se ne obavezuje da poštuje taj dogovor.
Liban je ključan za trajni mirovni sporazum između SAD i Irana
Aragči je u telefonskom razgovoru sa pakistanskim kolegom rekao da će SAD snositi odgovornost za svako kršenje obaveza iz sporazuma, uključujući prekid borbi u Libanu.
Liban je uvučen u regionalni rat kada je Hezbolah 2. marta otvorio vatru na Izrael, što je dovelo do izraelske ofanzive i upada na jug zemlje.
Pre subotnjih napada, američki državni sekretar Marko Rubio i predsednik Libana Džozef Aun razgovarali su o mogućim pregovorima Izraela i Libana u Vašingtonu. Libanska predsednička kancelarija saopštila je da je sveobuhvatno primirje ključni stub tih razgovora.
Posledice rata sa Iranom
Rat između Irana i Izraela odneo je najmanje 7.000 života, uglavnom u Iranu i Libanu i izazvao rast cena energenata i globalnu inflaciju.
Cena nafte Brent pala je oko 8% ove nedelje, dok je transport kroz Ormuski moreuz u rastu nakon potpisivanja privremenog sporazuma. Iran je ranije blokirao ovaj prolaz tokom rata, a pre sukoba njime je prolazilo oko petine svetskih zaliha sirove nafte i LNG-a.
Iransko telo zaduženo za upravljanje moreuzom saopštilo je da će privremeno ukinuti planirane takse tokom pregovora. Privremeni sporazum predviđa ublažavanje sankcija Iranu, odmrzavanje desetina milijardi dolara sredstava i hitne američke dozvole za izvoz nafte.
Predviđen je i fond od 300 milijardi dolara za obnovu Irana, kao i druge finansijske olakšice.
Tramp: "Oni su gotovi, neće dobiti ni cent, rat je oslabio Iran"
Donald Tramp je ponovo branio sporazum uprkos kritikama u Vašingtonu, uključujući i one iz redova Republikanske stranke.
- Rat je oslabilo Iran! - napisao je Tramp na društvenim mrežama, dodajući: "Nismo se sastali iz očaja, Iran jeste. Oni su GOTOVI! Imaćemo tih 60 dana. Neće dobiti novac, ni cent!“
Pakistanski ministar stigao u Teheran, sastaje se sa Aragčijem
Pakistanski ministar unutrašnjih poslova Mohsin Nakvi stigao je danas u Teheran gde će se sastati sa visokim iranskim zvaničnicima, uključujući ministra spoljnih poslova Abasa Aragčija.
Sastanak će se održati u okviru razgovora koji se odnose na pregovore između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, saopštile su iranske novinske agencije IRNA i ISNA.
Prema navodima IRNA, Nakvi će tokom posete razgovarati o napretku pregovora između Teherana i Vašingtona.
Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei potvrdio je za agenciju ISNA da će se Nakvi sastati sa Aragčijem, navodeći da je poseta deo kontinuiranih napora Pakistana u vezi sa diplomatskim procesom između Irana i SAD, preneo je Rojters.
Tramp i Pezeškijan prethodno potpisali Memorandum o razumevanju
Vašington i Teheran ranije su potvrdili da su američki predsednik Donald Tramp i iranski predsednik iranski predsednik Masud Pezeškijan potpisali Memorandum o razumevanju Sjedinjenih Američkih Država i Irana za okončanje sukoba koje se vodio u regionu Bliskog istoka.
Potpisivanje memoranduma o razumevanju između Irana i SAD o okončanju rata na Bliskom istoku znači da će Ormuski moreuz biti ponovo otvoren "odmah" i da će američka blokada iranskih luka biti okončana "odmah", saopštio je danas pakistanski premijer Šehbaz Šarif.