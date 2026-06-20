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Kako se izveštava, nekoliko ljudi je poginulo u izraelskim vazdušnim napadima na južni Liban, manje od 24 sata nakon što je proglašeno novo primirje između Izraela i Hezbolaha.

Libanska državna novinska agencija saopštila je da je najmanje 11 ljudi ubijeno nakon što su izraelski ratni avioni, dronovi i artiljerija gađali više od deset oblasti, od kojih mnoge oko grada Nabatije.

Sa druge strane, izraelska vojska je saopštila da je pogodila "terorističke ciljeve Hezbolaha" nakon što je ova grupa ispalila više od 50 projektila na izraelske snage u južnom Libanu.

1/11 Vidi galeriju Novi vazdušni napadi Izraela na Liban manje od 24 sata od proglašenja novog primrija između Hezbolaha i Izraela Foto: ATEF SAFADI/EPA, WAEL HAMZEH/EPA, Leo Correa/AP

Reakcija Vašingtona i mirovni sporazum sa Iranom

Vašington je kritikovao tekuće operacije Izraela u Libanu, koji je uvučen u rat između SAD i Irana kada je Hezbolah u martu ispalio rakete na Izrael, u znak odmazde za napad u kojem je ubijen vrhovni vođa Irana.

Bela kuća takođe strahuje da bi nastavak tenzija između Izraela i Libana mogao da ugrozi mirovni sporazum SAD sa Iranom, koji uključuje obavezu okončanja borbi na "svim frontovima", uključujući i Liban. Teheran je izričit u tome da Liban mora biti deo bilo kakvog šireg sporazuma o okončanju sukoba.

U međuvremenu, američki izaslanik Stiv Vitkof putuje u Švajcarsku na početne razgovore sa Iranom kako bi pomogao u učvršćivanju ovog sporazuma.

1/5 Vidi galeriju Stiv Vitkof, izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa Foto: AP Evelyn Hockstein, EPA Shawn Thew

Stanje na terenu

U subotu ujutru, snimci i fotografije iz južnog Libana prikazali su nekoliko velikih sivih oblaka dima kako se uzdižu ka nebu, navodno nakon izraelskih udara.

Visoki zvaničnik Hezbolaha, Hasan Fadlah, izjavio je da njegova grupa ima pravo da odgovori na izraelske napade:

"Ono što nas brine jeste da neprijatelj u potpunosti i sveobuhvatno poštuje prekid vatre, i da ne pokušava da napadne našu zemlju i sela niti da zauzme bilo koji novi položaj", rekao je on, a prenela je libanska državna Nacionalna novinska agencija (NNA).

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu nalazi se pod pritiskom domaće javnosti da nastavi vojnu akciju protiv Hezbolaha, političke i vojne grupe šiitskih muslimana u Libanu koju podržava Iran.

Sa druge strane, Hezbolah je poručio da će, ukoliko se izraelska invazija na južni Liban nastavi, produžiti sa svojim napadima.

1/17 Vidi galeriju Izraelska vojska i Hezbolah Foto: Majdi Mohammed/AP, ATEF SAFADI/EPA

Političke nesuglasice i humanitarna kriza

Ranije ove nedelje, Bela kuća je kritikovala vojnu operaciju izraelske vlade u Libanu, navodeći da ona nosi rizik od propasti mirovnog sporazuma. Međutim, govoreći u blizini Vašingtona tokom predstavljanja novog predsedničkog aviona, predsednik Donald Tramp je pohvalio Netanjahua, nazvavši ga "ratnikom".

Kada je Hezbolah početkom marta lansirao rakete i dronove na Izrael, uvlačeći Liban u sukob sa Iranom, Izrael je odgovorio pokretanjem kampanje bombardovanja širom Libana.

1/15 Vidi galeriju Deljenje hrane u Libanu Foto: Emilio Morenatti/AP