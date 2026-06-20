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Najmanje sedam osoba poginulo je danas u eksploziji dve bombe postavljene pored saobraćajnice na severozapadu Pakistana, nedaleko od granice sa Avganistanom, saopštile su danas lokalne vlasti.

- Prva bomba je bila usmerena na automobil, a druga je detonirana tokom intervencije spasilačkog tima - izjavio je visoki policijski zvaničnik Jasir Afridi i potvrdio da su obe eksplozije daljinski kontrolisane, prenosi AP.

Afridi je rekao da je pet ljudi poginulo u prvoj eksploziji, još dvoje je stradalo u drugoj, a tri osobe su ranjene. Prema njegovim rečima, u toku je potraga za licima odgovornim za ovaj napad.

Predsednik Pakistana, Asif Ali Zardari oštro je osudio bombaške napade, izrazio je saučešće porodicama poginulih i pomolio se za brz oporavak ranjenih.

Zardari je izdao upozorenje unutrašnjim i spoljnim saradnicima terorističkih mreža koji pružaju logističku i finansijsku pomoć militantnim grupama.

Nijedna grupa za sada nije preuzela odgovornost za današnji napad, ali sumnja će verovatno pasti na pakistanske talibane koji su u prošlosti organizovali i izvršavali slične napade.

Nasilje militantnih grupa je poslednjih godina u porastu u Pakistanu, a veliki deo odgovornosti su preuzeli pakistanski talibani, poznati kao Tehrik-e-Taliban Pakistan, ili TTP.