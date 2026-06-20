NOVI POKOLJ BLIZU GRANICE, IMA MRTVIH I RANJENIH! Eksplodirale dve bombe na putu, bile postavljene ispod saobraćajnice, aktivirane DALJINCEM! (FOTO/VIDEO)
Najmanje sedam osoba poginulo je danas u eksploziji dve bombe postavljene pored saobraćajnice na severozapadu Pakistana, nedaleko od granice sa Avganistanom, saopštile su danas lokalne vlasti.
- Prva bomba je bila usmerena na automobil, a druga je detonirana tokom intervencije spasilačkog tima - izjavio je visoki policijski zvaničnik Jasir Afridi i potvrdio da su obe eksplozije daljinski kontrolisane, prenosi AP.
Afridi je rekao da je pet ljudi poginulo u prvoj eksploziji, još dvoje je stradalo u drugoj, a tri osobe su ranjene. Prema njegovim rečima, u toku je potraga za licima odgovornim za ovaj napad.
Predsednik Pakistana, Asif Ali Zardari oštro je osudio bombaške napade, izrazio je saučešće porodicama poginulih i pomolio se za brz oporavak ranjenih.
Zardari je izdao upozorenje unutrašnjim i spoljnim saradnicima terorističkih mreža koji pružaju logističku i finansijsku pomoć militantnim grupama.
Nijedna grupa za sada nije preuzela odgovornost za današnji napad, ali sumnja će verovatno pasti na pakistanske talibane koji su u prošlosti organizovali i izvršavali slične napade.
Nasilje militantnih grupa je poslednjih godina u porastu u Pakistanu, a veliki deo odgovornosti su preuzeli pakistanski talibani, poznati kao Tehrik-e-Taliban Pakistan, ili TTP.
(Kurir.rs/AP)