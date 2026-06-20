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Ariju Torpe navodno je ubio šesnaestogodišnjak (čiji identitet zbog godina ne može biti objavljen) u mestu Veston-super-Mar u okrugu Severni Somerset, 15. decembra prošle godine. Tinejdžer je posle zločina pobegao iz kuće i otišao do obližnje železničke stanice.

1/5 Vidi galeriju Tinejdžer (16) ubio devojčicu Arju Torpe nožem pa bežao Foto: Printscreen

Na snimku prikazanom pred sudom u Bristolu vidi se kako optuženi grupi mladih ljudi govori da je nekoga izbo nožem. Na sudu je tvrdio kako se "igrao" sa Arijom kada ju je "slučajno ubo veoma velikim nožem".

Dečak je izjavio kako je očekivao da će Arija "ustuknuti" kada je "zamahnuo nožem" prema njoj kako bi je "uplašio". Navodno je jednom od prisutnih, kojeg je poznavao, rekao: "Hej, ja sam ubica. Slučajno sam nekoga ubio."

Optuženi tinejdžer Foto: Printscreen

- Videćete to kasnije u vestima - rekao je grupi mladića.

Na drugom snimku vidi se kako policija upada u voz na železničkoj stanici Vorl nakon što je jedan od mladića pozvao hitnu službu. Policajci su snimljeni kako stavljaju lisice tinejdžeru, koji je pronađen kako sedi na podu jednog vagona.

Govoreći pred sudom, optuženi je izjavio da je uzeo nož iz kuhinje Arijine kuće i otišao u dnevnu sobu, gde je ona sedela na kauču.

- Arija je ustala, a ja sam mahao nožem. U jednom trenutku odlučio sam da pokušam da je nateram da ustukne i da je uplašim, kako bih izazvao reakciju. Nagnuo sam se napred i ponašao se kao da se mačujem.

Optuženi je rekao da je Arija u tom trenutku stajala ispred njega.

Tinejdžer beži Foto: Printscreen

- Gotovo da je zakoračila napred, ali nije uspela, jer se pre toga dogodilo ono što se dogodilo. Ne znam šta je radila. Nož je ušao u nju. Zatim sam ga izvukao. Nisam znao šta da radim. Stavila je ruku na grudi.

Dečak je rekao da je Arija potom pala licem ka podu.

- Mislio sam da je umrla. Uplašio sam se i uspaničio. Otrčao sam u kuhinju i vratio nož u sudoperu.

Arija je tog popodneva bila na času plesa, nakon čega ju je pokupila majka, Viktorija Hal. Pojela je picu i bila je "vesela i raspoložena", pitajući majku da li može da pojede poslednji Oreo keks.

Dečak Foto: Printscreen

- Rekla je nešto poput: "Vidimo se posle posla, mama." Odgovorila sam joj: "Vidimo se posle posla, volim te" - kaže Viktorija.

Majka je potom otišla na posao u turističkom kompleksu Pontins, gde je radila večernje smene kako bi zaradila dodatni novac za Božić. Ubrzo je primetila da ljudi pokušavaju da je kontaktiraju i napustila je posao, stigavši u kuću prijatelja u 19:18 časova.

- Policija je bila tamo. Tada sam saznala šta se dogodilo Ariji. Pozvala sam majku. Policajke su me odvele u kuću mojih roditelja. Sve mi je bilo kao u magli.

Osumnjičeni tinejdžer Foto: Printscreen