Slušaj vest

Najmanje 13.000 mladunaca foka, kao i stotine pingvina i drugih ptica, uginulo je na Antarktiku usled agresivnog širenja ptičjeg gripa. Prema najnovijim izveštajima istraživača, virus je počeo naglo da se širi čak i u najudaljenijim i najizolovanijim delovima zaleđenog kontinenta.

U periodu od oktobra 2025. do januara 2026. godine, Australijski antarktički program (AAP) zabeležio je pomoću dronova potresne prizore - hiljade uginulih foka prekrile su obale ostrva Herd i Mekdonald, koja se nalaze oko 4.000 kilometara jugozapadno od Australije.

"Ono što je posebno alarmantno jeste procenat smrtnosti. Na ovim ostrvima živelo je oko 17.000 mladunaca foka, od kojih je 13.000 izgubilo život, što je čak 76 odsto lokalne populacije. U pojedinim zonama, stopa smrtnosti dostigla je zastrašujućih 97 procenata", izjavio je Džarod Hodžson, viši istraživač programa za CNN.

1/8 Vidi galeriju Posetioci moraju da ispoštuju stroga pravila Foto: Printscreen/ Instagram/ vannabojovic

Virus se širi ka izolovanim utočištima

Ova ostrva su dugo smatrana sigurnim utočištem za morske sisare i ptice zbog svoje ekstremne izolovanosti.

Međutim, istraživanje je potvrdilo da je soj H5N1 uspeo da stigne i do njih. Pored foka, stradale su i stotine kraljevskih pingvina.

Biolog Džuli Mekines ističe da je ovo prvi put da se ptičji grip detektuje u ovako udaljenoj regiji, što ukazuje na to da se virus kreće nepredvidivim brzinama.

"Bolest je primećena i na drugim antarktičkim ostrvima, poput Južne Džordžije, gde su morski slonovi pretrpeli najveće gubitke", dodala je ona.

Izvor zaraze i pretnja Australiji

Naučnici veruju da je virus na ova ostrva stigao putem divljih životinja sa ostrva Kroze, udaljenih oko 1.800 kilometara, verovatno još u avgustu 2025. godine.

Iako je situacija na Antarktiku kritična, na kopnenom delu Australije i Novog Zelanda do februara nisu zabeleženi slučajevi soja H5N1, koji je već ranije desetkovao populacije ptica i pojedinih sisara širom sveta.