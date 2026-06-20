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Nekoliko ukrajinskih zvaničnika je u petak uveče objavilo da će vratiti svoja poljska odlikovanja u znak protesta nakon odluke predsednika Karola Navrockog da oduzme odlikovanje ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom u kontekstu istorijskih sporova između dve susedne zemlje.

Poljski predsednik Karol Navrocki je u petak uveče objavio da će ukrajinskom predsedniku biti oduzet Orden Belog orla nakon što je Zelenski krajem maja odlučio da vojnu jedinicu nazove po Ukrajinskoj ustaničkoj armiji (UPA), nacionalističkoj organizaciji iz Drugog svetskog rata koja se u Poljskoj smatra odgovornom za smrt više od 100.000 Poljaka.

Navrocki je izrazio svoje "ogorčenje" postupcima svog ukrajinskog kolege.

U petak uveče, u znak protesta protiv Navrockijeve odluke, ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha je objavio da će vratiti svoj Orden za zasluge Poljskoj.

- Žao nam je što su emocije preuzele kontrolu u Varšavi i navele poljske političare da preduzmu neopravdane, impulsivne mere vredne osude, napisao je na Fejsbuku, pozivajući se na "nepotrebnu eskalaciju" između dve zemlje.

Šef kabineta ukrajinskog predsednika i bivši šef obaveštajne službe Kiril Budanov takođe je u subotu ujutru na X objavio da se odriče svog Ordena za zasluge Republike Poljske.

Prema njegovim rečima, odluka poljskog predsednika je "poklon moskovskom agresoru, koji će je nesumnjivo iskoristiti protiv obe naše zemlje", napisao je na društvenim mrežama.

U subotu ujutru, ukrajinski ambasador u Poljskoj, Vasil Bodnar, takođe je objavio da se odriče odlikovanja.

- Ne mogu da ignorišem odluku, koju smatram istorijski nepravednom. Iako razumem preovlađujuće emocije u Poljskoj, ne mogu da prihvatim da je predsedniku Ukrajine (...) oduzeto najviše poljsko odlikovanje - podelio je na Fejsbuku.

Čak i pre nego što je došao na vlast 2025. godine, Navrocki nikada nije skrivao svoje kritičke stavove prema Kijevu, posebno svojeprotivljenje pristupanju Ukrajine NATO-u i EU.

Međutim, u petak uveče je insistirao da "ova odluka nije usmerena protiv ukrajinskog naroda" i "ne označava promenu strateškog pravca poljske bezbednosne politike".

Reakcije iz Poljske na odluku Navrockog

Poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorskikritikovao je predsednika Karola Navrockog zbog odluke da se ukrajinskom lideru Volodimiru Zelenskom oduzme najviše odlikovanje zemlje.

Sikorski je istakao da je odluka izazvala pozitivnu reakciju Moskve, odnosno Dmitrija Medvedeva, zamenika predsednika Saveta bezbednosti Rusije. Medvedev je, komentarišući odluku, rekao da se to konačno dogodilo.

Koristeći uobičajene "nacističke" epitete prema predsedniku Ukrajine, sugerisao je da najviše poljsko odlikovanje, navodno, nikada nije imalo stvarnu vrednost za Zelenskog.

"Postoji podrška, predsedniče Navrocki", prokomentarisao je poljski ministar spoljnih poslova izjavu Medvedeva.