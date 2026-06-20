Krit je danas oko podneva pogodila serija zemljotresa
Planeta
TURISTI HITNO EVAKUISANI, PRETI OPASNOST! Dva snažna zemljotresa pogodila grčko ostrvo Krit!
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Dva zemljotresa jačine 4,6 i 5,3 stepena dogodila su se u razmaku od nekoliko minuta.
Epicentar je registrovan na dubini od 14 kilometara ispod morskog dna, u blizini ostrva Gavdos, južno od Krita.
Zemljotresi na Kritu Foto: CSEM/EMSC
Prema pisanju portala Cretalive, podrhtavanje tla osetilo se širom ostrva, uključujući gradove Retimno i Hanja.
Grčka policija izašla je na teren, ali za sada nema prijava o materijalnoj šteti.
Grčki mediji prenose da su turisti u okolini iz predostrožnosti hitno evakuisani zbog opasnosti od odrona.
(Kurir.rs/Index.hr)
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