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Dva zemljotresa jačine 4,6 i 5,3 stepena dogodila su se u razmaku od nekoliko minuta.

Epicentar je registrovan na dubini od 14 kilometara ispod morskog dna, u blizini ostrva Gavdos, južno od Krita.

zemljotres na Kritu
Zemljotresi na Kritu Foto: CSEM/EMSC

Prema pisanju portala Cretalive, podrhtavanje tla osetilo se širom ostrva, uključujući gradove Retimno i Hanja.

Grčka policija izašla je na teren, ali za sada nema prijava o materijalnoj šteti.

Grčki mediji prenose da su turisti u okolini iz predostrožnosti hitno evakuisani zbog opasnosti od odrona.

(Kurir.rs/Index.hr)

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