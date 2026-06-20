"47 GODINA SU SE IZVLAČILI DOK SE JA NISAM POJAVIO" Tramp proglasio "potpunu vojnu pobedu" nad Iranom, potkačio i Obamu i Bajdena: "Amerika se vratila"
Američki predsednik Donald Tramp oglasio se danas na društvenoj mreži Truth Social, te poručio da je Iran vojno poražen i ponovo je oštro kritikovao demokrate, kao i bivše američke predsednike Baraka Obamu i Džozefa Bajdena, ocenivši da su vodili slabu politiku prema Teheranu.
- Budale sa radikalne levice i glupe Demokrate shvataju koliko smo uspešno vodili naš rat protiv Irana, pri čemu je njihova zemlja vojno potpuno poražena. Obama je samo nastavljao da im daje milijarde dolara u gotovini i nikada nije iskoristio našu tada iscrpljenu vojsku za ono što je trebalo učiniti kako bi se obuzdao svetski sponzor terorizma broj jedan, Iran. Imali su NULA poštovanja prema njemu. Mislili su da je on, poput Pospanog Džoa Bajdena, slab i neefikasan lider, i u tome su bili 100% u pravu. Iran se izvlačio sa ’ubistvom’ 47 godina, sve dok se ja nisam pojavio.Tada se sve promenilo. AMERIKA SE VRATILA!!! - napisao je Tramp.
Memorandum o razumevanju SAD i Irana
Memorandum o razumevanju između SAD i Irana, kojim bi trebalo da bude okončan rat između dve zemlje, predviđa uslove za prekid vatre, ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, određene finansijske olakšice za Iran, kao i potvrdu Teherana da nikada neće razvijati nuklearno oružje, objavio je ranije CNN.
Dokument, koji su u sredu elektronski potpisali Tramp i iranski predsednik Masud Pezeškijan, Iranu donosi značajne finansijske pogodnosti.
Prema navodima američke televizijske mreže, ukidanjem sankcija Teheranu bi bilo omogućeno da ponovo izvozi naftu, dobije pristup milijardama dolara zamrznute imovine, kao i potencijalnih dodatnih 300 milijardi dolara finansiranja.
Memorandumom je predviđeno da dve strane u roku od najviše 60 dana, uz mogućnost produženja tog roka, postignu konačni sporazum kojim bi bili potvrđeni svi elementi postignutog dogovora.