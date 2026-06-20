- Budale sa radikalne levice i glupe Demokrate shvataju koliko smo uspešno vodili naš rat protiv Irana, pri čemu je njihova zemlja vojno potpuno poražena. Obama je samo nastavljao da im daje milijarde dolara u gotovini i nikada nije iskoristio našu tada iscrpljenu vojsku za ono što je trebalo učiniti kako bi se obuzdao svetski sponzor terorizma broj jedan, Iran. Imali su NULA poštovanja prema njemu. Mislili su da je on, poput Pospanog Džoa Bajdena, slab i neefikasan lider, i u tome su bili 100% u pravu. Iran se izvlačio sa ’ubistvom’ 47 godina, sve dok se ja nisam pojavio.Tada se sve promenilo. AMERIKA SE VRATILA!!! - napisao je Tramp.