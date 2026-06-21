NOVI POKOLJ U POJASU GAZE! U izraelskim napadima ubijeno najmanje 5 ljudi, među njima i dete
U izraelskom vazdušnom napadu ubijena su četiri Palestinca, među kojima dve žene i dete, koji su se u trenutku napada nalazili u stambenoj zgradi u Gazi.
U napadu na zgradu u naselju Sabra, u gradu Gazi, uništen je jedan stan, dok je još nekoliko stanara ranjeno, saopštili su lekari. Oni su naveli i da su izraelske snage u odvojenom incidentu pucale i usmrtile jednu ženu u severnom gradu Beit Lahija.
Izraelska vojska još se nije oglasila povodom ovih incidenata. Prekid vatre iz oktobra možda je doprineo obustavi velikih sukoba između Hamasa i Izraela, ali nije zaustavio izraelske napade.
Ministarstvo zdravlja u Gazi saopštilo je da je od stupanja primirja na snagu u izraelskim napadima poginulo više od 1.010 Palestinaca, dok su u istom periodu militanti iz Gaze ubili četvoricu izraelskih vojnika.
Izraeltvrdi da su napadi usmereni na sprečavanje predstojećih napada Hamasa i drugih militantnih grupa. Hamas retko objavljuje podatke o poginulim pripadnicima svojih snaga.
Između Izraela i Hamasa došlo je do zastoja u vezi sa nastavkom sledeće faze plana za Gazu koji je predložio Donald Tramp, a koji predviđa razoružavanje Hamasa i povlačenje izraelskih snaga.
(Kurir.rs/Index.hr)