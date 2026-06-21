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U izraelskom vazdušnom napadu ubijena su četiri Palestinca, među kojima dve žene i dete, koji su se u trenutku napada nalazili u stambenoj zgradi u Gazi.

U napadu na zgradu u naselju Sabra, u gradu Gazi, uništen je jedan stan, dok je još nekoliko stanara ranjeno, saopštili su lekari. Oni su naveli i da su izraelske snage u odvojenom incidentu pucale i usmrtile jednu ženu u severnom gradu Beit Lahija.

Razorena Gaza Foto: MOHAMMED SABER/EPA

Izraelska vojska još se nije oglasila povodom ovih incidenata. Prekid vatre iz oktobra možda je doprineo obustavi velikih sukoba između Hamasa i Izraela, ali nije zaustavio izraelske napade.

Ministarstvo zdravlja u Gazi saopštilo je da je od stupanja primirja na snagu u izraelskim napadima poginulo više od 1.010 Palestinaca, dok su u istom periodu militanti iz Gaze ubili četvoricu izraelskih vojnika.

Gaza Foto: HAITHAM IMAD/EPA

Izraeltvrdi da su napadi usmereni na sprečavanje predstojećih napada Hamasa i drugih militantnih grupa. Hamas retko objavljuje podatke o poginulim pripadnicima svojih snaga.

Između Izraela i Hamasa došlo je do zastoja u vezi sa nastavkom sledeće faze plana za Gazu koji je predložio Donald Tramp, a koji predviđa razoružavanje Hamasa i povlačenje izraelskih snaga.

(Kurir.rs/Index.hr)

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