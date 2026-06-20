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U Harkovusu dve osobe poginule, a deset ih je ranjeno, među kojima i jedno dete i tinejdžer, nakon što su ruski dronovi i navođene avionske bombe tokom noćnog napada pogodili stambene zgrade, objavio je guverner Harkovske oblasti, Oleh Sinjehubov, na svom Telegram kanalu.

U okolnim delovima Harkovske oblasti ruske snage gađale su sela i druga naselja, pri čemu su ranjena tri civila, uključujući dvoje dece, dodao je on. U napadima širom grada i oblasti oštećene su kuće, skladišta i stambene zgrade.

U susednoj Sumskoj oblasti ranjeno je 13 osoba nakon što su ruske snage tokom proteklog dana intenzivno gađale region navođenim bombama i dronovima, saopštila je Nacionalna policija Ukrajine putem Telegrama.

U Zaporoškoj oblasti ranjeno je 19 civila, nakon što su ruske snage izvele 24 vazdušna udara, 642 napada dronovima, pet napada iz višecevnih raketnih sistema i 216 artiljerijskih udara, izjavio je guverner oblasti, Ivan Fedorov.

U gradu Hersonjedna žena preminula je u bolnici dan nakon što je teško ranjena u ruskom napadu dronom 19. juna, saopštio je načelnik vojne uprave grada, Jaroslav Šanko.

Ukupno je Rusija tokom noći lansirala 99 dronova dugog dometa, od kojih je ukrajinska protivvazdušna odbrana oborila 92, saopštilo je Ratno vazduhoplovstvo Ukrajine 20. juna.

Rusijanastavlja sa široko rasprostranjenim napadima na Ukrajinu uprkos ponovljenim pozivima Kijeva na mirovne pregovore.