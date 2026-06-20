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Američki predsednik Donald Tramp ponovo je danas kritikovao italijansku premijerku Đorđu Meloni, dok odnosi između ovo dvoje svetskih lidera nastavljaju da se pogoršavaju.

U kratkom intervjuu za italijanski medij La 7, Tramp je izjavio da ga je Meloni "molila" da se fotografiše sa njom na samitu G7. Ovaj kanal je objavio samo sinhronizovanu verziju, a ne originalni audio-snimak.

1/3 Vidi galeriju Italijanska premijerka Đorđa Meloni na samitu G7 u Francuskoj Foto: MICHAEL KAPPELER / AFP / Profimedia, Thibault Camus/AP

Meloni je odgovorila u video-izjavi u petak, rekavši da je "zapanjena" Trampovim komentarima i nazvavši ih "potpuno izmišljenim".

U subotu ujutru, Tramp je insistirao na tome da ga je italijanska liderka više puta pitala za fotografiju.

- Italijanska premijerka Điđorđa Meloni (Gigiorgia) tražila je, iznova i iznova, sliku sa mnom tokom sastanka G7 u Francuskoj - napisao je Tramp na platformi Truth Social.

1/15 Vidi galeriju Đorđa Meloni Foto: screenshot X/Georgiameloniii, EPA Riccardo Antimiani, EPA Filippo Attili Palazzo Chigi P

Ostalo je nejasno da li je pogrešno napisano ime Melonijeve u objavi američkog predsednika bilo novi nadimak ili samo slovna greška.

Tramp je dodao: "Sada, nakon što su Sjedinjene Države vojno porazile Iran, ona želi da ponovo budemo prijatelji kako bi 'podigla svoje brojke' (rejting). Ne, hvala!!!"

Ova najnovija svađa dolazi u trenutku kada su odnosi između dvoje desničarskih lidera ove godine zategnuti zbog rata u Iranu.

U svojoj objavi na platformi Truth, Tramp je naveo da Meloni "loše stoji u Italiji sa svojim nivoom popularnosti, verovatno zato što je odbila Sjedinjene Američke Države - zemlju koja zaista voli i štiti Italiju - kada je reč o sprečavanju Irana da nabavi ili razvije nuklearno oružje"

"Ali to je uradio i NATO, kad smo već kod toga!", dodao je američki predsednik.