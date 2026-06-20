IRAN PONOVO ZATVARA ORMUSKI MOREUZ, OBJAVILI IRANSKI MEDIJI! Iranska vojna komada saopštila da su SAD i Izrael prekršili primirje: Zatvaranje je "prvi korak"
Iranska vrhovna zajednička vojna komanda saopštila je da je Ormuski moreuz ponovo zatvoren nakon što je optužila SAD i Izrael da su prekršili sporazum o prekidu vatre, objavila je iranska državna novinska agencija Mehr.
Ovo dolazi u trenutku kada je Izrael nastavio napade u južnom Libanu, uprkos sporazumu o prekidu vatre između Izraela i militantne grupe Hezbolah, koji je navodno stupio na snagu juče u 14 časova po britanskom vremenu.
Komanda kaže da je Ormuski moreuz, ključna međunarodna brodska ruta, zatvoren zbog "jasnog kršenja poverenja i kršenja obaveza" SAD prema prvoj klauzuli memoranduma o razumevanju čiji je cilj okončanje rata sa Iranom.
Komanda je takođe navela izraelske napade u Libanu kao razlog za zatvaranje plovnog puta, kroz koji obično protiče oko petine svetskih zaliha nafte i gasa.
Prvi pasus Memoranduma o razumevanju odnosi se na "neposredni i trajni prekid vojnih operacija na svim frontovima, uključujući i Liban".
Izrael, sprovodeći operacije protiv Hezbolaha, koji podržava Iran, insistirao je da će nastaviti da okupira južni Liban.
U saopštenju na državnoj televiziji, zajednička vojna komanda je navela da je zatvaranje "prvi korak" kao odgovor na ono što je opisano kao kršenje obaveza i takođe upozorila da "ako se agresija nastavi, planirani su naredni koraci".
Brodovi su počeli da prolaze kroz moreuz nakon što je ranije ove nedelje potpisan privremeni sporazum između SAD i Irana.