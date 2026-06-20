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Iranska vrhovna zajednička vojna komanda saopštila je da je Ormuski moreuz ponovo zatvoren nakon što je optužila SAD i Izrael da su prekršili sporazum o prekidu vatre, objavila je iranska državna novinska agencija Mehr.

Ovo dolazi u trenutku kada je Izrael nastavio napade u južnom Libanu, uprkos sporazumu o prekidu vatre između Izraela i militantne grupe Hezbolah, koji je navodno stupio na snagu juče u 14 časova po britanskom vremenu.

1/10 Vidi galeriju Ormuski moreuz Foto: Shutterstock, Printscreen

Komanda kaže da je Ormuski moreuz, ključna međunarodna brodska ruta, zatvoren zbog "jasnog kršenja poverenja i kršenja obaveza" SAD prema prvoj klauzuli memoranduma o razumevanju čiji je cilj okončanje rata sa Iranom.

Komanda je takođe navela izraelske napade u Libanu kao razlog za zatvaranje plovnog puta, kroz koji obično protiče oko petine svetskih zaliha nafte i gasa.

1/11 Vidi galeriju Novi vazdušni napadi Izraela na Liban manje od 24 sata od proglašenja novog primrija između Hezbolaha i Izraela Foto: ATEF SAFADI/EPA, WAEL HAMZEH/EPA, Leo Correa/AP

Prvi pasus Memoranduma o razumevanju odnosi se na "neposredni i trajni prekid vojnih operacija na svim frontovima, uključujući i Liban".

Izrael, sprovodeći operacije protiv Hezbolaha, koji podržava Iran, insistirao je da će nastaviti da okupira južni Liban.

U saopštenju na državnoj televiziji, zajednička vojna komanda je navela da je zatvaranje "prvi korak" kao odgovor na ono što je opisano kao kršenje obaveza i takođe upozorila da "ako se agresija nastavi, planirani su naredni koraci".