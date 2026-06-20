OGLASIO SE DŽEJ DI VENS U VREME KADA TEHRAN NAJAVLJUJE ZATVARANJE ORMUZA! Evo šta je rekao američki potpredsednik
Povodom situacije u vezi sa odlukom Irana da zatvori Ormuski moreuz, stigla je i reakcija potpredsednika SAD Džeja Di Vensa u vreme kada Teheran najavljuje zatvaranje prolaza.
On je za Foks njuz izjavio da nema dokaza da Teheran zatvara ovaj strateški prolaz, dodajući da pregovori dobro napreduju i da je uveren da se prekid vatre može održati.
Vens je istakao da će SAD dati šansu diplomatiji i potvrdio da su Stiv Vitkof i Džared Kušner već u Švajcarskoj, spremni za razgovore. Ipak, čini se da su ovu izjavu ubrzo demantovali događaji na terenu.
Iran optužio SAD i Izrael za kršenje sporazuma o prekidu vatre
Glavna združena vojna komanda Irana saopštila je da je Ormuski moreuz ponovo zatvoren, nakon što je optužila SAD i Izrael za kršenje sporazuma o prekidu vatre.
Ovaj potez usledio je nakon što je Izrael nastavio sa udarima u južnom Libanu, uprkos tome što je sporazum o prekidu vatre između Izraela i militantne grupe Hezbolah trebalo da stupi na snagu juče u 14 časova po britanskom vremenu.
Ključni razlozi za zatvaranje i detalji sporazuma
Iranska vojna komanda obrazložila je zatvaranje ove ključne međunarodne rute, kroz koju inače prolazi oko petine svetskih zaliha nafte i gasa, sledećim razlozima:
SAD su optužene za "jasno izigravanje poverenja i kršenje svojih obaveza" iz prvog stava Memoranduma o razumevanju, čiji je cilj okončanje rata sa Iranom.
Prvi stav ovog dokumenta odnosi se na "trenutni i trajni prekid vojnih operacija na svim frontovima, uključujući i Liban".
Povod su i kontinuirani izraelski napadi u Libanu. Sa druge strane, Izrael, koji vodi operacije protiv Hezbolaha (kojeg podržava Iran), insistira na tome da će nastaviti sa okupacijom južnog Libana.
Dalja upozorenja
U saopštenju koje je prenela iranska državna televizija, združena vojna komanda je upozorila da su, "ukoliko se agresija nastavi, već planirani naredni koraci".
Prethodno su brodovi ponovo počeli da prolaze kroz moreuz nakon što je ranije ove nedelje potpisan privremeni sporazum između SAD i Irana.
Iran ipak šalje delegaciju u Švajcarsku
Iako je upravo objavio zatvaranje Ormuskog mroeuza, Iran i pored toga šalje pregovarače u Švajcarsku na razgovore sa SAD o njihovom privremenom sporazumu o ratu.
Ovo prenosi iranska državna televizija, koja se u današnjem izveštaju poziva na portparola ministarstva spoljnih poslova.
(Kurir.rs/Sky news)