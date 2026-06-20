Slušaj vest

Povodom situacije u vezi sa odlukom Irana da zatvori Ormuski moreuz, stigla je i reakcija potpredsednika SAD Džeja Di Vensa u vreme kada Teheran najavljuje zatvaranje prolaza.

On je za Foks njuz izjavio da nema dokaza da Teheran zatvara ovaj strateški prolaz, dodajući da pregovori dobro napreduju i da je uveren da se prekid vatre može održati.

Vens je istakao da će SAD dati šansu diplomatiji i potvrdio da su Stiv Vitkof i Džared Kušner već u Švajcarskoj, spremni za razgovore. Ipak, čini se da su ovu izjavu ubrzo demantovali događaji na terenu.

1/5 Vidi galeriju Stiv Vitkof, izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa Foto: AP Evelyn Hockstein, EPA Shawn Thew

Iran optužio SAD i Izrael za kršenje sporazuma o prekidu vatre

Glavna združena vojna komanda Irana saopštila je da je Ormuski moreuz ponovo zatvoren, nakon što je optužila SAD i Izrael za kršenje sporazuma o prekidu vatre.

Ovaj potez usledio je nakon što je Izrael nastavio sa udarima u južnom Libanu, uprkos tome što je sporazum o prekidu vatre između Izraela i militantne grupe Hezbolah trebalo da stupi na snagu juče u 14 časova po britanskom vremenu.

1/11 Vidi galeriju Novi vazdušni napadi Izraela na Liban manje od 24 sata od proglašenja novog primrija između Hezbolaha i Izraela Foto: ATEF SAFADI/EPA, WAEL HAMZEH/EPA, Leo Correa/AP

Ključni razlozi za zatvaranje i detalji sporazuma

Iranska vojna komanda obrazložila je zatvaranje ove ključne međunarodne rute, kroz koju inače prolazi oko petine svetskih zaliha nafte i gasa, sledećim razlozima:

SAD su optužene za "jasno izigravanje poverenja i kršenje svojih obaveza" iz prvog stava Memoranduma o razumevanju, čiji je cilj okončanje rata sa Iranom.

Prvi stav ovog dokumenta odnosi se na "trenutni i trajni prekid vojnih operacija na svim frontovima, uključujući i Liban".

Povod su i kontinuirani izraelski napadi u Libanu. Sa druge strane, Izrael, koji vodi operacije protiv Hezbolaha (kojeg podržava Iran), insistira na tome da će nastaviti sa okupacijom južnog Libana.

1/10 Vidi galeriju Ormuski moreuz Foto: Shutterstock, Printscreen

Dalja upozorenja

U saopštenju koje je prenela iranska državna televizija, združena vojna komanda je upozorila da su, "ukoliko se agresija nastavi, već planirani naredni koraci".

Prethodno su brodovi ponovo počeli da prolaze kroz moreuz nakon što je ranije ove nedelje potpisan privremeni sporazum između SAD i Irana.

Iran ipak šalje delegaciju u Švajcarsku

Iako je upravo objavio zatvaranje Ormuskog mroeuza, Iran i pored toga šalje pregovarače u Švajcarsku na razgovore sa SAD o njihovom privremenom sporazumu o ratu.