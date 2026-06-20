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Ruske vlasti su 20. juna prijavile napad dronom na rafineriju nafte u Tjumenu, koja se nalazi otprilike 1.900 kilometara od granice sa Ukrajinom u zapadnom Sibiru, izveštava Kijev post.

Guverner Tjumenske oblasti, Aleksandar Mor, objavio je uzbunu o dronu i evakuaciju osoblja rafinerije putem svog zvaničnog Telegram kanala.

Murova početna poruka u 11:25 časova po lokalnom vremenu opisala je uzbunu kao meru predostrožnosti.

Upozorio je stanovnike da ne prilaze potencijalnim ostacima drona i upozorio na krivične kazne za distribuciju slika ili video snimaka operacija protivvazdušne odbrane ili mesta pada.

U 13:36, Mor je napisao da je napad odbijen, ali je priznao da su ostaci pali na prostor rafinerije.

"Specijalisti službi za hitne slučajeve rade na mestu pada ostataka. Prema preliminarnim informacijama, postrojenje nije oštećeno, a zaposleni su evakuisani. Držim situaciju pod ličnom kontrolom", napisao je Mur.

Moskva Tajms je objavio da su stanovnici mikrorajona Antipino, gde se nalazi rafinerija, čuli najmanje dve eksplozije.

Telegram kanal ASTRA analizirao je snimke očevidaca na kojima se vidi dim koji se diže iz objekta. Dodatni snimci koje su napravili meštani prikazuju konvoj od najmanje deset vatrogasnih vozila koji se kreću ka objektu.