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Predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp je uvredama oblatio svoje savezničke lidere Fridriha Merca, Emanuela Makrona, pa čak i rimskog papu, dok je vlada u Rimu ocenila da je posebno tešku uvredu uputio premijerki Đorđi Meloni zbog čega je otkazana poseta šefa italijanske diplomatije Antonija Tajanija Vašingtonu, javljaju evropski mediji.

Oni navode da je Tramp izjavio italijanskoj tv mreži "TV7" da ga je premijerka Meloni na nedavnom susretu vođa zemalja G7 "preklinjala da se zajedno slikaju".

Francuski list "Mond" navodi odgovor Meloni da je zaprepašćena Trampovom izjavom, za koju kaže da je potpuno izmišljena. "Ni Italija, ni ja nikoga ne preklinjemo", rekla je Meloni.

1/15 Vidi galeriju Đorđa Meloni Foto: screenshot X/Georgiameloniii, EPA Riccardo Antimiani, EPA Filippo Attili Palazzo Chigi P

Ona je dodala da ne razume zašto se predsednik SAD tako ponaša prema sopstvenim saveznicima, a "samo je za žaljenje da se on ne ponaša tako i prema vođama neprijatelja Zapada i Amerike, prema kojima je vrlo uviđajan".

"Mond" primećuje da je Tramp već ranije oštro kritikovao đorđu Meloni i rekao da je bio ;šokiran zbog toga što je odbila da Italiju uključi u njegovu ratnu operaciju protiv Irana.

Iitalijanski list "Korijere dela sera navodi da je Tramp za papu Lava XIV rekao da je "slabić", da francuski predsednik "Makron stalno greši", nemački kancelar "Merc ne zna šta govori", a britanski premijer "Starmer nije nikakav Čerčil".

1/5 Vidi galeriju Britanski premijer Kir Starmer i američki predsednik Donald Tramp na samitu G7 u Francuskoj Foto: Isabel Infantes/Pool Reuters

"Korijere dela sera" podseća i da je američki predsednik rekao da će "kazniti obustavom trgovine" španskog premijera Pedra Sančeza jer je uskratio pravo da SAD u operaciji protiv Irana koriste američke baze u Španiji.

Milanski dnevnik navodi i da je američki list "Njujork tajms" ocenio kao oveštali rasizam kad se na sajtu Bele kuće pojavio snimak na kojem su bivši predsednik Barak Obama i njegova supruga prikazani nalik na gorile.

1/6 Vidi galeriju Mišel i Barak Obama Foto: EWEL SAMAD / AFP / Profimedia, ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia, Reuters

Za prvog američkog papu je rekao da je "slabić koji se ne bori protiv kriminala i užasan je kad je reč o spoljnoj politici", jer je Lav XIV kritikovao američki napad na Iran i Trampovu politiku suzbijanja imigracije.

Američki predsednik se oštro okomio i na kanadskog premijera Marka Karnija, rekavši da on ništa ne čini da Kinu spreči da ekonomski "proguta Kanadu, uništi njena preduzeća, društveno tkivo i stil života", a da preko Kanade kineska roba neometano prodire i na američko tržište.

Tramp je predočio da bi Kanada morala da postane 51. savezna država SAD, što su Karni i kanadska javnost odlučno odbacili.