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U hemijskom parku Dormagen, u nemačkoj pokrajini Severna Rajna-Vestfalija, došlo je do incidenta u kojem je više radnika povređeno nakon curenja tečnosti koja sadrži fosgen - izuzetno toksičan gas koji može izazvati ozbiljna oštećenja pluća. Povređenima je odmah ukazana lekarska pomoć.

Brza reakcija i aktiviranje bezbednosnih sistema

Iako još uvek nije zvanično potvrđeno da li su radnici udahnuli opasnu supstancu, portparolka hemijskog parka je izjavila da su svi zaposleni u ugroženoj zoni nosili detektore za fosgen. Ovi uređaji su pravovremeno aktivirali alarm i signalizirali kontaminaciju.

Odmah po izbijanju incidenta, aktivirani su automatski bezbednosni sistemi za neutralizaciju. Podignuta je parno-amonijačna zavesa koja je uspešno presrela i lokalizovala opasni oblak fosgena, sprečivši njegovo dalje širenje.

Oprečni podaci o broju povređenih i istraga u toku

Trenutni izveštaji o broju povređenih su kontradiktorni:

Uprava hemijskog parka je najpre saopštila da je povređeno 25 radnika, da bi kasnije taj broj korigovala na 17.

S druge strane, portparol policije je za list Bild izjavio da je u bolnicu iz predostrožnosti prevezeno 19 osoba, napominjući da niko od njih nije u životnoj opasnosti.

Kelnska kriminalistička policija je već na terenu i sprovodi detaljnu istragu kako bi se utvrdio tačan uzrok ovog incidenta.

Građani bezbedni, ali se oseća jak miris

Merna vozila fabričke vatrogasne službe, kao i profesionalne vatrogasne brigade iz Kelna i Dormagena, odmah su testirala kvalitet vazduha u okolnim stambenim zonama. Prema zvaničnim podacima, nisu zabeležene nikakve nepravilnosti niti opasnost po zdravlje građana.

Ipak, stanovnici okolnih mesta mogu osetiti prodoran i neprijatan miris amonijaka, koji je korišćen tokom postupka neutralizacije.Nadležni naglašavaju da je ovaj miris bezopasan i da nema razloga za zabrinutost.

Šta je fosgen?

Fosgen se u industriji primenjuje kao ključna sirovina za proizvodnju međuproizvoda koji se koriste u farmaceutskoj industriji i proizvodnji pesticida.