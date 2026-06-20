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Pakistan, zemlja posrednica u pregovorima između SAD i Irana, objavio je da će se tehnički razgovori o sprovođenju sporazuma SAD i Irana, čiji je krajnji cilj okončanje rata na Bliskom istoku, održati sutra (nedelja) u Švajcarskoj.

„Nakon potpisivanja memoranduma o razumevanju tehnički razgovori će se održati u Birgenštoku, u Švajcarskoj, 21. juna“, saopštilo je u subotu pakistansko ministarstvo spoljnih poslova, dodajući da će pakistanski i katarski posrednici učestvovati u razgovorima sa predstavnicima Sjedinjenih Država i Irana.

Prva runda pregovora u Švajcarskoj prvobitno je bila zakazana za petak, ali je otkazana zbog obnovljenih sukoba između izraelske vojske i milicije Hezbolaha u Libanu, koju podržava Iran.

Pakistanski ministar unutrašnjih poslova otputovao je u Iran, dok je pakistanski ministar spoljnih poslova otputovao u Kairo na razgovore o bezbednosti na Bliskom istoku.

1/6 Vidi galeriju Iran pokazao balističke rakete na skupu podrške vojsci u Teheranu Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Pakistan je posrednik od aprila

Pakistan zvanično deluje kao posrednik između zaraćenih strana, Irana i SAD, od aprila.

Vašington i Teheran su ranije ove nedelje potpisali okvirni sporazum kojim se poziva na prekid neprijateljstava u regionu i obnavljanje komercijalnog saobraćaja kroz Ormuski moreuz.

Dalji pregovori o spornim pitanjima, poput iranskog nuklearnog programa, trebalo bi da uslede u roku od 60 dana.

Ali budućnost sporazuma je ponovo dovedena u pitanje u subotu kada je Iran objavio da ponovo zatvara Ormuski moreuz, navodeći navodna izraelska kršenja primirja sa Hezbolahom.

Iran je danas objavio da zatvara Ormuski moreuz jer tvrdi da je Izrael prekršio sporazum o prekidu vatre sa Hezbolahom, koji podržava Iran.