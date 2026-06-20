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Premijerka Italije Đorđa Meloniodgovorila je na novu objavu američkog predsednika Donalda Trampa, u kojoj je ponovio tvrdnje da ga je ona na samitu G7 molila da se fotografišu zajedno.

U odgovoru objavljenom na društvenoj mreži Instagram, Meloni je poručila da ne želi ponovo da se vraća na tu temu.

"Predsedniče Tramp, ovakvi konstantni i ničim izazvani napadi potpuno su besmisleni. Što se tiče moje popularnosti, to što sam vaš prijatelj sigurno joj nije pomoglo, niti ona zavisi od mog odnosa sa vama. Moja popularnost zavisi od moje sposobnosti da branim italijanske nacionalne interese, a to sam uvek i radila“, rekla je Meloni.

Foto: Printskrin Instagram

Istakla je da je to učinila i kada je zabranila američkim borbenim avionima sletanje u baze na teritoriji Italije.

"Njihova upotreba uređena je sporazumima koje smo oduvek poštovali i koji se ne mogu kršiti dok sam ja premijerka. Italija ostaje suverena država.

U svakom slučaju, moja popularnost ne bi trebalo da vas zanima. Predlažem da se fokusirate na svoju", zaključila je italijanska premijerka.