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Poljski predsednik Karol Navrocki izjavio je da je odlučio da oduzme ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom najviše poljsko odlikovanje, Orden belog orla, pošto je Zelenski preimenovao vojnu jedinicu po nacionalističkim pobunjenicima koji su masakrirali Poljake u Drugom svetskom ratu.

Navrocki je, u video izjavi, rekao da je odlučio da Zelenskom oduzme Orden belog orla nakon što se on saglasio da jednu od jedinica ukrajinskih Oružanih snaga nazove "Heroji Ukrajinske ustaničke armije (UPA)", prenosi agencija PAP.

On je naglasio da ova odluka nije usmerena "protiv ukrajinske nacije" i da "ne znači promenu strateškog pravca poljske bezbednosne politike".

Navrocki je dodao da se "ništa nije promenilo", povodom poljske podrške Ukrajini u borbi protiv Rusije.

Ukrajinska ustanička armija bila je nacionalistička formacija koja je pokrenula gerilski rat protiv nacističke Nemačke, Sovjetskog Saveza, kao i poljskih komunista i izvršila je masakre nad Poljacima u Voliniji i Istočnoj Galiciji, što za Poljsku predstavlja genocid.

Volodimir Zelenski Karol Navrocki
Foto: Czarek Sokolowski/AP

Zelenski: Vratio sam odlikovanje

Posle odluke poljskog predsednika Karola Navrockog da oduzme najviše poljsko odlikovanje - Orden belog orla - usred tenzija vezanih za istoriju dve susedne zemlje, ukrajinska predsednik Volodimir Zelenski saopštio je danas da je vratio odlikovanje Poljskoj.

"Bili smo uvereni da je Orden belog orla 2023. godine dodeljen upravo ukrajinskom narodu i našoj vojsci. Verujem da će budućnost potvrditi poštovanje koje Ukrajinci uživaju", napisao je Zelenski na Telegramu.

Ukrajinski predsednik je ipak potvrdio da nije zaboravio "podršku i saradnju" Poljske sa Ukrajinom, posebno u njenom ratu protiv Rusije.

"Ukrajina će ostati otvorena za sve konstruktivne oblike dijaloga sa Poljskom kako bi se izbeglo svako pogrešno tumačenje složenih i bolnih stranica istorije naših naroda i kako bi se garantovalo poštovanje koje duguje svim nevinim žrtvama 20. veka", dodao je Zelenski.

Kurir.rs/Agencije

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