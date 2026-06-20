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Najmanje jedna osoba je poginula, a devet je ranjeno kada jeRusija bombardovala stambenu zgradu u Harkovu, saopštile su ukrajinske vlasti.

Gradonačelnik Harkova Igor Teherov saopštio je na Telegramu da su bombe pale na nisku zgradu u okrugu Holodnohirski rano ujutru.

Šef regionalne administracije Oleh Sinjegubov rekao je da je najmanje devetoro ljudi povređeno, od kojih je petoro hospitalizovano.

Harkov je napadnut i sinoć, kada je ruski dron pogodio civilno vozilo, usmrtio muškarca i ranio ženu koja je vozila, rekao je Sinjegubov.

Rusija je kasnije danas ponovo bombardovala i predgrađe grada Sumi na severu zemlje, prema rečima šefa lokalne administracije Olega Grigorova.

Foto: SERGEY KOZLOV/EPA

U napadima je poginuo jedan muškarac i oštećeno je najmanje 20 privatnih kuća, objavio je Grigorov na Telegramu.

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da je oborilo 92 od 99 ruskih dronova lansiranih tokom noći i da je sedam pogodilo mete na tri lokacije.

U međuvremenu, ruska protivvazdušna odbrana odbila je napad dronom na rafineriju nafte u Tjumenu u Zapadnom Sibiru, rekao je guverner Aleksandar Mur.

Mur je dodao da nije primećena šteta na rafineriji i da su zaposleni evakuisani.