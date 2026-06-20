ŠPANSKI PREMIJER NA MUKAMA: Supruzi Pedra Sančeza oduzet pasoš i određeno suđenje zbog optužbi za korupciju
Supruga španskog premijera Pedra Sančeza, Begonja Gomez, moraće da ide na suđenje po optužbama za korupciju i zabranjeno joj je da napusti zemlju, odlučio je danas nadležni sudija.
Gomez je pod istragom zbog optužbi da je iskoristila svoj položaj kako bi obezbedila ugovore o radu, što ona negira, prenosi agencija Rojters.
Slučaj su pokrenule krajnje desničarske grupe u zemlji.
Istražni sudija Huan Karlos Peinado naredio je Gomez da preda svoj pasoš, zabranio joj da napusti Španiju i zahtevao od nje da se javlja sudu dva puta mesečno.
Slučaj je jedna od nekoliko istraga o korupciji koje se vode, ili su po njima suđenja već u toku, a koje opterećuju rad premijera Sančesa.
Njegovo ime se, ipak, ne pominje ni u jednom slučaju, a on tvrdi da su postupci deo kampanje za njegovo uklanjanje sa vlasti.
Nekoliko Sančesovih bliskih saradnika i saveznika, uključujući trećeg čelnika Socijalističke partije i bivšeg ministra saobraćaja, nalaze se pod istragom u slučajevima koji uključuju navodno primanje mita u vezi sa ugovorima o nafti i gasu i nabavkom maski tokom pandemije koronavirusa.
Oni negiraju da su učinili bilo kakve prekršaje.
Kurir.rs/Rojters