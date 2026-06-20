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Supruga španskog premijera Pedra Sančeza, Begonja Gomez, moraće da ide na suđenje po optužbama za korupciju i zabranjeno joj je da napusti zemlju, odlučio je danas nadležni sudija.

Gomez je pod istragom zbog optužbi da je iskoristila svoj položaj kako bi obezbedila ugovore o radu, što ona negira, prenosi agencija Rojters.

Slučaj su pokrenule krajnje desničarske grupe u zemlji.

Istražni sudija Huan Karlos Peinado naredio je Gomez da preda svoj pasoš, zabranio joj da napusti Španiju i zahtevao od nje da se javlja sudu dva puta mesečno.

Slučaj je jedna od nekoliko istraga o korupciji koje se vode, ili su po njima suđenja već u toku, a koje opterećuju rad premijera Sančesa.

Pedro Sančez Begonja Gomez
Foto: Juanjo Martin/POOL EFE

Njegovo ime se, ipak, ne pominje ni u jednom slučaju, a on tvrdi da su postupci deo kampanje za njegovo uklanjanje sa vlasti.

Nekoliko Sančesovih bliskih saradnika i saveznika, uključujući trećeg čelnika Socijalističke partije i bivšeg ministra saobraćaja, nalaze se pod istragom u slučajevima koji uključuju navodno primanje mita u vezi sa ugovorima o nafti i gasu i nabavkom maski tokom pandemije koronavirusa.

Oni negiraju da su učinili bilo kakve prekršaje.

Kurir.rs/Rojters

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