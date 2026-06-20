Slušaj vest

Šef kancelarije poljskog predsednika Zbignjev Bogucki izjavio je da Ukrajina nije iskoristila priliku koju joj je dao poljski predsednik Karol Navrockida poništi odluku o imenovanju vojne jedinice po Herojima Ukrajinske ustaničke armije (UPA).

Bogucki je to rekao pošto je Poljska zbog tog poteza oduzela ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom Orden Belog orla, piše Ukrajinska pravda.

Bogucki: Greška je na ukrajinskoj strani

Komentarišući izjavu ukrajinskog ministra spoljnih poslova Andrija Sibihe, koji je poništavanje ordena Zelenskom nazvao „strateškom greškom koja će koristiti samo Moskvi“, Bogucki je tvrdio da „sa poljske strane nema strateške greške“.

„Nema greške predsednika Karola Navrockog. Grešku je napravila ukrajinska strana kada je predsednik Zelenski odlučio da važnu ukrajinsku jedinicu nazove po kriminalcima iz UPA“, rekao je Bogucki poljskoj televizijskoj stanici wPolsce24.

Dodao je da je Zelenskijeva odluka doneta „suprotno postignutim sporazumima“ i napomenuo da je Navrocki „prvi progovorio o mogućnosti poništenja naredbe“.

„Sledeći korak je bio sazivanje saveta Ordena i traženje njegovog mišljenja, nakon čega su usledili diplomatski razgovori koji su ukrajinskoj strani dali vremena da preispita i povuče svoju odluku. Ukrajina nije iskoristila tu priliku, pa je predsednik doneo odmereno i promišljeno“, objasnio je Bogucki.

Volodimir Zelenski i Karol Navrocki Foto: Czarek Sokolowski/AP

Pozadina spora

Poljski predsednik Karol Navrocki odlučio je sinoć da oduzme ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom Orden Belog orla zbog toga što je ukrajinsku jedinicu nazvao po Ukrajinskoj ustaničkoj armiji.

Navrocki je rekao da Poljska neće dozvoliti ulazak u EU onima koji ne razumeju potrebu za odricanjem od „kulta totalitarizma i nasilja“. Poljski premijer Donald Tusk izrazio je žaljenje zbog produbljivanja spora između Poljske i Ukrajine, napominjući da to „prija Putinu i šokira naše saveznike“.

Međutim, nije komentarisao da li će preduzeti neophodne proceduralne korake kako bi podržao predsednikovu odluku. Ukrajinski zvaničnici, uključujući ministra Sibihu, najavili su da će vratiti poljska državna odlikovanja koja su im ranije dodeljena. Još nije poznato da li će skandal uticati na Zelenskijev dolazak u Gdanjsk, gde je ove godine zakazano održavanje Konferencije o oporavku Ukrajine.

Ko je bila Ukrajinska ustanička armija?

Ukrajinska ustanička armija (UPA) bila je nacionalistička paravojna organizacija koja se borila za nezavisnost Ukrajine tokom i posle Drugog svetskog rata, prvenstveno protiv nacističke Nemačke i Sovjetskog Saveza.

Poljska smatra UPA odgovornom za ono što nazivaju genocidom nad Poljacima tokom Volinske tragedije 1943. godine, niza događaja koji su doveli do etničkog čišćenja poljskog i ukrajinskog stanovništva. Tragedija je bila deo dugotrajnog sukoba između Ukrajinaca i Poljaka na području današnje zapadne Ukrajine.