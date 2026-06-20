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Praunuk čuvenog sovjetskog lidera Leonida Brežnjeva zarobljen je tokom borbi u Ukrajini, tvrde ruski mediji.

Anton Milajev (45) pridružio se ruskoj vojsci kao "sapper", odnosno borbeni inženjer, u jesen prošle godine, ali je izgubio kontakt sa svojom porodicom do novembra, prema navodima Telegram kanala Baza, koji je poznat po vezama sa ruskim bezbednosnim službama, prenosi britanski The Telegraph.

Ovaj kanal je naveo da mu je Irina Kuznjecova, Milajeva majka, rekla da je nekoliko meseci kasnije dobila informaciju da su ukrajinski vojnici zarobili njenog sina i da ga drže u pritvoru u Hersonskoj oblasti.

Milajev je usvojeni unuk Galine Brežnjeve, koja je bila ćerka Leonida Brežnjeva i njegove supruge Viktorije Brežnjeve.

Njegovo ime se pojavljuje u bazi podataka "Mirotvorec", ukrajinskoj onlajn bazi osoba koje se smatraju "neprijateljima Ukrajine". Ovom bazom upravljaju anonimni operateri, a sajt, čije ime znači "Mirotvorac", navodi imena i često lične podatke vojnika, navodnih ratnih zločinaca, pripadnika ruske federalne službe bezbednosti i ljudi koji se smatraju da šire proruske narative.

Leonid Brežnjev Foto: - / akg-images / Profimedia

Ova "crna lista", za koju se tvrdi da ima veze sa ukrajinskim bezbednosnim službama, opisuje Milajeva kao "praunuka generalnog sekretara Leonida Brežnjeva" i navodi da je "dobrovoljno otišao da ubija Ukrajince, nakon što je u jesen 2025. sklopio ugovor sa Ruskom Federacijom".

Takođe ga opisuje kao osobu koja je „zarobljena”, pozivajući se na izveštaj Baze. Ovaj izveštaj nije potvrđen, a iz Kijeva nije stigao zvaničan komentar.

Međutim, izvor u Glavnoj upravi obaveštajne službe Ukrajine potvrdio je za BBC News Ukrajina da je Milajev zarobljen. Serhij Sternenko, savetnik Ministarstva odbrane, takođe je objavio informaciju o njegovom zarobljavanju. Moskva ne objavljuje identitete svojih vojnika zarobljenih u Ukrajini.

Prema fotografiji na njegovom Vkontakte profilu, Milajev je koristio pozivni znak "sreća".

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je u februaru rekao da se više od 4.000 Rusa nalazi u ukrajinskom zarobljeništvu, u poređenju sa oko 7.000 Ukrajinaca u ruskom zarobljeništvu.

On je u petak ponovio da je Kijev spreman da sprovede razmenu zarobljenika "sve za sve", što je insistirao od početka rata. Rusija je do sada odbijala takve predloge.

Brežnjev je bio generalni sekretar Komunističke partije Sovjetskog Saveza između 1964. i svoje smrti 1982. godine, što ga čini drugim po dužini vladavine u istoriji Sovjetskog Saveza, odmah posle Josifa Staljina.

Rođen je i odrastao u Kamjansku, industrijskom gradu u Dnjepropetrovskoj oblasti Ukrajine, a njegova etnička pripadnost je navedena kao ukrajinska u brojnim njegovim pravnim dokumentima, uključujući i pasoš.

Brežnjevljev 18-godišnji mandat postao je sinonim za "zastoj", period obeležen političkom i ekonomskom stagnacijom. Rusi su upoređivali Vladimira Putina sa pokojnim sovjetskim liderom 2010-ih godina, jer su bili zabrinuti zbog korupcije, ekonomske politike i trajanja njegove vladavine.

Godine 2018, mandat ruskog predsednika nadmašio je mandat dugogodišnjeg generalnog sekretara kada je položio zakletvu za svoj četvrti mandat nakon glasanja koje je opterećivalo široko rasprostranjeno mišljenje o nameštanju glasova.