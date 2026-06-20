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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski optužio je Belorusiju da pomaže ruskim napadima dronovima na Ukrajinu.

Upozorio je Minsk da ima nedelju dana za uklanjanje komunikacijske opreme koja, prema tvrdnjama Kijeva, pomaže u navođenju napada s beloruske teritorije.

U suprotnom, poručio je, Ukrajina će sama poduzeti mere.

Govoreći na zajedničkoj konferenciji za novinare u Kijevu, Zelenski je dodatno pojačao kritike na račun beloruskog lidera aleksandra Lukašenka. Tvrdi da, uprkos njegovim tvrdnjama kako Belorusija ne želi biti uvučena u rat, režim i dalje pomaže ruskoj vojnoj kampanji.

"Kada Lukašenko kaže da ne želi da učestvuje u ratu, trebalo bi da bude iskren, barem prema vlastitom narodu. Nije samo on taj koji bi mogao biti uvučen u rat, cela njegova zemlja mogla bi biti uvučena u njega zbog Rusije", tvrdi Zelenski.

Ukrajinski predsednik poručio je da je Rusija koristila belorusku teritoriju još od prvih dana invazije i da su iz Belorusije lansirani projektili koji su pogađali ciljeve u Ukrajini. Spomenuo je i ranije razgovore s Lukašenkom, navodeći da se beloruski lider pokušavao ograditi od tih napada tvrdeći da su ih izvele isključivo ruske snage.

Zelenski je poručio da takvo objašnjenje ne prihvata. Njegovo upozorenje odnosi se na, kako tvrdi, relejne sisteme postavljene na komunikacijskim tornjevima u dvema beloruskim regijama koje se graniče s Ukrajinom preneo je The Kyiv Independent.

Prema rečima ukrajinskog predsednika, ta oprema se koristi za koordinaciju ruskih napada dronovima na civilna područja.

"Na tim tornjevima nalaze se relejni sistemi. Može ih ukloniti. Ako zaista ne želi biti deo rata, neka ukloni tu opremu i isključi je", naveo je Zelenski.

On tvrdi da rad tih sistema pridonosi svakodnevnim civilnim žrtvama u Ukrajini. Dodao je da je nedelju dana više nego dovoljno vremena da beloruske vlasti uklone spornu opremu.

"Naši civili svakodnevno umiru zbog toga. Ako on to ne učini, mi ćemo", istakao je.

Te izjave predstavljaju jedno od najoštrijih javnih upozorenja koja je Kijev uputio Minsku od početka ruske invazije u februaru 2022. Iako beloruske snage formalno nisu ušle u rat, Belorusija je Rusiji omogućila korišćenje svoje teritorije za vojne operacije i logistiku, uključujući i početni napad na Kijev.

Zelenski je takođe optužio Belorusiju da ima značajnu ulogu u dopremanju goriva koje koriste ruske snage. Tvrdi da Minsk može da ograniči izvoz koji posredno podupire ruske vojne operacije.

"Danas je Belorusija jedan od glavnih dobavljača ruske vojske. Može li se to zaustaviti? Uveren sam da je to u njegovoj moći", kazao je.

Ranije ove nedelje Zelenski je izjavio da Rusija i dalje traži načine kako dublje da uvuče Belorusiju u sukob, potencijalno kao deo šire strategije pritiska na istočno krilo NATO.

Lukašenko je u utorak rekao da Belorusija ne predstavlja vojnu pretnju Ukrajini i izvinio se Zelenskom zbog ranijih oštrih izjava. Kazao je da su njegove reči bile odgovor na ono što je opisao kao pretnje iz Ukrajine, uključujući tvrdnje da je Kijev identifikovao stotine mogućih ciljeva u Belorusiji i da zna gde se on nalazi.

"Ako je Volodimira to uvredilo, izvinjavam mu se zbog tih reči", naglasio je Lukašenko.