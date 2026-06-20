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Četiri osobe su poginule, a 15 je povređeno, od kojih troje teško, u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u turskoj provinciji Isparta, kada se prevrnuo turistički autobus, preneli su lokalni mediji.

Nesreća se dogodila u okrugu Gelendost na putu Isparta–Konja, u blizini sela Bagli, kada je autobus sa turistima iz za sada nepoznatih razloga izgubio kontrolu i prevrnuo se.

Na lice mesta upućene su ekipe hitne pomoći, vatrogasaca, žandarmerije, policije i Uprave za upravljanje katastrofama i vanrednim situacijama (AFAD).

Povređeni su prevezeni u obližnje bolnice.

Uzrok nesreće za sada nije poznat, a istraga je u toku.

Kurir.rs/Agencije

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