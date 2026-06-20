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Snimatelj Al Džazire Ahmed Višahubijen je danas u izraelskom vazdušnom napadu koji je ciljao kuću u izbegličkom kampu Burejž, saopštila je ta medijska kuća.

Al Džazira je u izjavi istakla da "strašno osuđuje odvratan zločin gađanja i ubistva" svog dopisnika.

"Ovo predstavlja novo i grubo kršenje svih međunarodnih zakona i normi, i odražava kontinuiranu sistemsku politiku ciljanog napadanja novinara i ućutkivanja istine“, dodaje se u saopštenju.

Najmanje 10 ljudi je, kako je navedeno u saopštenju, danas poginulo u izraelskim napadima širom Gaze.

Brat Višaha, Muhamed, poginuo je 8. aprila ove godine u izraelskom granatiranju dok je putovao svojim vozilom, prema podacima palestinske civilne zaštite.

Komitet za zaštitu novinara (CPJ) beleži da je najmanje 260 palestinskih novinara ubijeno od početka ratne kampanje Izraela u Gazi, lansirane nakon upada Hamasa na teritoriju Izraela u oktobru 2023.