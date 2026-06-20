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Viktor Juščenko, predsednik Ukrajine od 2005. do 2010. godine, odlučio je da se odrekne poljskog Ordena belog orla.

Kako je preneo njegov portparol na Fesbuku, Juščenko je to uradio "kao znak neslaganja" sa odlukom poljskog predsednika Karola Navrockog da povuče to odlikovanje sadašnjem ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom.

Navrocki saopštio je u petak uveče da je rešio da oduzme Zelenskom najviše poljsko odlikovanje, Orden belog orla, zato što je jedna jedinica ukrajinske vojske odlukom Zelenskog ponela ime Heroji Ukrajinske ustaničke armije.

Ta oružana frakcija organizacije ukrajinskih nacionalista Stepena Bandere, odredi koji su se borili u Drugom svetskom ratu protiv Crvene armije često sarađujući sa Hitlerovim nacistima, odgovorni su za etnička čišćenja i masakr Poljaka ali i Čeha i Jevreja u oblasti Volinja na zapadu današnje Ukrajine, kada su 1943. pobili prema procenama poljskih istoričara oko 100.000 pripadnika poljske manjine po selima.

Volodimir Zelenski i Karol Navrocki Foto: Czarek Sokolowski/AP

"Odluka ukrajinskih vlasti da veliča Ukrajinsku ustaničku armiju (UPA) nije samo skandalozna i nerazumljiva već i razočaravajuća. Ona je udar ne samo na istorijsko pamćenje već i poverenje gradjeno godinama i tokom poslednjih meseci. Atak je na temelje pomirenja", objasnio je večeras Navrocki zašto je doneo odluku da Zelenskom oduzme orden.

Zelenski je danas na društvenim mrežama preneo da je Poljskoj vratio orden.

"Bili smo uvereni da je Orden belog orla 2023. godine dodeljen upravo ukrajinskom narodu i našoj vojsci. Verujem da će budućnost potvrditi poštovanje koje Ukrajinci uživaju", napisao je Zelenski na Telegramu.

Ukrajinski predsednik je ipak potvrdio da nije zaboravio "podršku i saradnju" Poljske sa Ukrajinom, posebno u njenom ratu protiv Rusije.

"Ukrajina će ostati otvorena za sve konstruktivne oblike dijaloga sa Poljskom kako bi se izbeglo svako pogrešno tumačenje složenih i bolnih stranica istorije naših naroda i kako bi se garantovalo poštovanje koje duguje svim nevinim žrtvama 20. veka", dodao je Zelenski.