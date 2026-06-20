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Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da Ukrajina raspolaže informacijama o fabrikama u Belorusiji koje, kako tvrdi, učestvuju u podršci ruskim vojnim operacijama u ratu protiv Ukrajine.

"Znamo za svaku fabriku u Belorusiji koja radi za Rusiju i radi za ovaj rat. Svako preduzeće koje isporučuje komponente za rusko oružje – za oklopna vozila, za raketne sisteme – a takođe i preduzeće koje snabdeva Rusiju gorivom za rat - sve to uvlači Belorusiju u rat", naglasio je Zelenski u večernjem video obraćanju, prenosi ukrajinski Interfaks.

Prema njegovim rečima, u Belorusiji su duž granice sa Ukrajinom instalirani specijalni repetitori, posebno u pograničnim oblastima Gomelj i Brest, koji, kako je naveo, omogućavaju ruskim snagama izvođenje napada dronovima na ukrajinsku teritoriju.

Grad Minsk je prestonica Belorusije Foto: Aliaksei Skreidzeleu / Alamy / Profimedia, Four_Lakes / Alamy / Profimedia, Sergey Dzyuba / Alamy / Profimedia

"Upravo zahvaljujući takvoj opremi izvršeni su napadi na Žitomirsku, Rovensku i Volinsku oblast, na naš energetski sektor, na naše železnice – na obične gradove, na naša sela. Belorusija ima vremena da demontira ovu opremu", rekao je ukrajinski lider.

On je naglasio i da određeni beloruski industrijski kapaciteti učestvuju u snabdevanju Rusije komponentama za vojnu opremu, kao i gorivom koje se koristi u ratnim operacijama.

Zelenski je upozorio da takve aktivnost "dodatno uključuju Belorusiju u sukob", ističući da je Kijev ranije upozorio relevantne strukture u Minsku.

"Nažalost, ovo pomaže Rusiji da se prilagodi pritisku i odlaže mir. Trebalo bi da bude suprotno: mir treba da se približava, a Belorusija treba da radi stvari o kojima njeno de fakto rukovodstvo govori kroz nezvanične kanale, kako bismo mi u Ukrajini zaista mogli da vidimo da je Belorusija zaista protiv ovog rata. Ovaj rat mora biti okončan. Potreban je mir", zaključio je Zelenski.

Kurir.rs/Agencije

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