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Američki predsednik Donald Trampporučio je da bi Amerika mogla da počne da naplaćuje putarinu u Ormuskom moreuzu, a za koji su ranije u subotu iranske vlasti saopštile da je ponovo zatvoren.

Ovu informaciju ubrzo je demantovao Džej Di Vens, potpredsednik SAD, kao i Centralna komanda Američke armije.

Tramp se o Ormuskom moreuzu oglasio na svojoj društvenoj mreži Truth Social:

"Tokom perioda primirja neče biti naplate taksi u Ormuskom moreuzu narednih 60 dana. Nakon isteka tog perioda od 60 dana takođe neče biti naplate taksi, osim ako ih ne uvedu i ne naplaćuju Sjedinjene Američke Države, ukoliko sporazum ne bude zaključen, kao naknadu za usluge pružene u ulozi Anđela čuvara zemalja Bliskog istoka, radi nadoknade troškova iz prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju!!!", poručio je Tramp.

Kurir.rs/Agencije

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