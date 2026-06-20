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Tokom istrage o trgovini narkoticima u predgrađu Pariza, francuska policija je pronašla ukradenu sliku Pabla Pikasa, čija se vrednost procenjuje na više desetina miliona evra, saopštili su istražni organi.

Otkriće je izvršeno tokom pretresa kuće u departmanu Val-de-Marnu, u okviru operacije koju je sproveo Odsek za kriminalističku policiju tog regiona uz podršku specijalnih jedinica.

Prema navodima istrage, u istom objektu zaplenjeno je 7.000 evra u gotovini, 20 kilograma kanabisa i luksuzna roba, uključujući dizajnersku odeću u vrednosti od nekoliko stotina hiljada evra. U nastavku akcije uhapšeno je ukupno šest osoba.

Kancelarija javnog tužioca u Kreteju pokrenula je istragu zbog krađe i primanja ukradene robe, a troje osumnjičenih je zadržano u pritvoru.

Policija navodi da je slika originalno ukradena iz skladišta u Parizu, gde je prema pisanju lista Parizjen, radio jedan od privedenih.

Kurir.rs/Agencije

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