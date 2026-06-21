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Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da su ukrajinske „sankcije“ dugog dometa stigle do ruske Tjumenske oblasti, više od 2.000 kilometara od ukrajinske granice.

Prema Ukrinformu, on je to rekao u svom večernjem obraćanju.

- Postoji i razlog da se zahvalimo našim ratnicima – posebno ratnicima ukrajinskih Specijalnih snaga. Naše sankcije dugog dometa stigle su do ruske Tjumenske oblasti – još jednog postrojenja za preradu nafte, preko 2.000 kilometara od naše državne granice. Efikasan udar. Posao su obavili novi, nadograđeni dronovi FP koji sada mogu da dosegnu ciljeve na udaljenosti od 3.000 kilometara - rekao je Zelenski.

Zelenski se zahvalio inženjerima kompanije Fire Point.

- Ovo su potpuno opravdani odgovori na ruske udare na našu zemlju. Ukrajinski plan sankcija dugog dometa napreduje - naglasio je.

Prema rečima Zelenskog, Ukrajina takođe nastavlja svoje operacije udara srednjeg dometa na vojne ciljeve na privremeno okupiranim teritorijama.

- Važno je da one imaju stvaran uticaj na rusku vojnu logistiku - naglasio je.

Kao što je ranije objavljeno, Zelenski je pozvao međunarodne partnere da pojačaju ekonomske sankcije protiv Rusije, dodajući da će Ukrajina sama upravljati „dalekometnim sankcijama“.