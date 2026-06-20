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Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei saopštio je da je iranska delegacija "Minab 168"otputovala je u Švajcarskukako bi izvršila pritisak na Sjedinjene Američke Države da ispune svoje obaveze prema Memorandumu o razumevanju (MoU), posebno obavezu da osiguraju da Izrael prestane sa napadima na Liban.

On je istakao da razgovori u Švajcarskoj ne predstavljaju novu rundu pregovora, već konsultacije o implementaciji ranije postignutog dogovora, koji su, kako je naveo, formalno elektronski potpisali lideri dve zemlje.

"Ovo putovanje je u suštini usmereno na zahtevanje ispunjenja obaveza druge strane. Svako razumevanje ili dogovor se na kraju testira tokom faze implementacije", rekao je Bagei, prenosi Press TV.

On je precizirao da je cilj Teherana da na razgovorima u Švajcarskoj proceni kako druga strana namerava da ispuni svoje obaveze i da zatraži garancije u vezi sa tim.

"Druga strana mora preduzeti neophodne korake što je pre moguće. U suprotnom, ceo sporazum je u problemu", upozorio je portparol iranskog ministarstva.

1/10 Vidi galeriju Rat Amerike i Izraela protiv Irana Foto: Vahid Salemi/AP, ABEDIN TAHERKENAREH/EPA, Khalil Hamra/AP

Prema njegovim rečima, pregovori o konačnom sporazumu mogu početi tek nakon što prethodne obaveze navedene u klauzulama 1, 4, 5, 10 i 11 memoranduma počnu da se primenjuju u praksi.

"Nažalost, trenutno nismo svedoci te situacije", rekao je.

Iranska delegacija je nazvana "Minab 168" u čast 168 ljudi - uglavnom devojčica uzrasta između 7 i 12 godina - koje su poginule kada je američka raketa Tomahavk pogodila osnovnu školu u južnom gradu Minabu 28. februara, na dan početka američko-izraelskog napada na Iran.

Istovremeno, potpredsednik SAD Džej Di Vens otputovao je iz baze Endruz ka Lucernu u Švajcarskoj, gde bi trebalo da učestvuje u pregovorima sa Iranom, javio je CNN.

Vens je ranije izjavio da su promene u planu putovanja deo "delikatne koordinacije" i da su diplomatski protokoli razlog za višestruka prilagođavanja rasporeda.

Američki izaslanik Stiv Vitkof i zet predsednika Donalda Trampa, Džared Kušner već su na terenu i bave se tehničkim aspektima pregovora.

Pakistansko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je danas da će se tehnički razgovori između SAD i Irana održati u nedelju u Burgenštoku, u Švajcarskoj, uz posredovanje Pakistana i Katara.