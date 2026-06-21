Slušaj vest

Američki ministar finansija Skot Besent navodno je savetovao predsedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trampu da ne primi ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskogu Ovalnom kabinetu, pri čemu ga je u privatnim razgovorima opisivao pogrdnim i uvredljivim izrazima, kao što je "Mister Bin na kreku", navodi se u knjizi "Regime Change", čiji su autori novinari Njujork tajmsa (NYT) Megi Haberman i Džonatan Svan.

Prema navodima knjige, Besent je saradnicima navodno govorio da je Zelenski "lukav", "težak za saradnju" i koristio niz uvredljivih opisa na njegov račun, među kojima i "dete s posebnim potrebama".

Autori, kako piše Gardijan, navode da su pojedini Trampovi saradnici bili zabrinuti da bi sastanak sa Zelenskim u Beloj kući mogao da se završi sukobom, dok je tadašnji savetnik za nacionalnu bezbednost Majk Volc bezuspešno pokušavao da prenese poruku da ukrajinski predsednik na sastanak dođe u odelu.

Foto: AP Mystyslav Chernov

Prema knjizi, Besent je preporučio Trampu da Zelenskom ne dozvoli ulazak u Belu kuću pre nego što potpiše sporazum o mineralnim resursima, koji je upravo Besent učestvovao u izradi.

Uprkos tome, sastanak je održan 28. februara 2025. godine, a prema navodima autora, završio se veoma loše nakon što su Tramp i potpredsednik SAD Džej Di Vens kritikovali Zelenskog zbog, kako su ocenili, nedovoljne zahvalnosti za američku pomoć Ukrajini i zbog načina na koji je bio odeven.

Skot Besent Foto: Markus Schreiber/AP

Haberman i Svan navode da je Besent bio prisutan tokom sastanka i da je Vens postajao sve više frustriran dok je Zelenski insistirao na bezbednosnim garancijama, što je američki potpredsednik doživljavao kao neprimereno ponašanje i nezahvalnost.

Knjiga sadrži i navode o Besentovoj ranijoj poseti Kijevu, tokom koje je pokušavao da privoli Zelenskog da potpiše sporazum o mineralima.

Prema autorima, razgovor dvojice zvaničnika trajao je 45 minuta i protekao u veoma napetoj atmosferi, uz međusobne optužbe i povišene tonove.

Autori navode da su pregovori kasnije zapali u zastoj zbog neslaganja između Besenta i ministra trgovine SAD Hauarda Lutnika oko formulacija u sporazumu.