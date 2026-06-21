UKRAJINSKA VOJSKA NAPALA S OBE STRANE KERČKOG MOREUZA! Pogođen ključni logistički koridor Rusije, naftni terminali i luka u plamenu, gađani i gradovi na Krimu!
Ukrajinska vojska je tokom noći 21. juna navodno izvela udare na terminale za transport goriva i lučku infrastrukturu sa obe strane Kerčkog moreuza, preneli su Telegram kanali, pozivajući se na svedočenja lokalnog stanovništva.
Kerčki moreuz - vodeni prolaz dug 35 kilometara koji povezuje Crno more i Azovsko more - razdvaja Kerčko poluostrvo na Krimu od Tamanskog poluostrva i predstavlja ključni logistički koridor za Moskvu.
Kijevredovno gađa rusku vojnu infrastrukturu na teritorijama pod ruskom kontrolom, kao i naftna i industrijska postrojenja koja podržavaju ratne napore Moskve.
Fotografije i video-snimci objavljeni na društvenim mrežama navodno prikazuju požar na naftnom terminalu u gradu Kerču na Krimu. Iz područja luke uzdizao se gust dim.
Grupe za praćenje situacije saopštile su da je požar izbio na terminalu u vlasništvu krimske kompanije za gorivo TES, pri čemu se objekat prvenstveno koristi za skladištenje naftnih derivata i tečnog gasa.
Sa druge strane Kerčkog moreuza, veliki požar prijavljen je u luci Kavkaz, na Čuškoj prevlaci u ruskoj Krasnodarskoj oblasti, objavio je Telegram kanal Crimean Wind.
Iako u prvi mah nije bilo jasno šta je tačno pogođeno u navodnom napadu, ta lokacija predstavlja važno logističko čvorište za Rusiju i u njoj se nalaze terminal za gorivo i skladište nafte.
Pored navodnih udara na infrastrukturu, prijavljeno je i da se cisterna sa gorivom nalazila u blizini benzinske stanice ATAN u naselju Sovjetski. Ukrajinska vojska se za sada nije oglasila povodom napada.
Pun obim štete još nije poznat. Takođe, nije odmah bilo jasno koje je oružje korišćeno u napadu, iako ukrajinske snage redovno gađaju poluostrvo dronovima.
Napadi su usledili u okviru šire navodne ukrajinske operacije na poluostrvu, tokom koje su eksplozije prijavljene u Simferopolju, Jevpatoriji i Sevastopolju.
Poslednjih meseci Krim je postao glavni fokus efikasne ukrajinske kampanje takozvanih "udara srednjeg dometa", u okviru koje se dronovi srednjeg dometa koriste za napade na ruske ciljeve u operativnoj dubini iza linije fronta, koja se obično definiše kao područje udaljeno između 25 i 200 kilometara od borbenih linija.
Kijev je usmerio pažnju na energetska postrojenja usled kontinuirane nestašice goriva u regionu izazvane ukrajinskim napadima.
Početkom juna ruske vlasti uvele su sistem "vaučera za gorivo" širom Krima, kao i ograničenja količine benzina koju stanovnici poluostrva mogu da kupe.
Ranije istog dana, ukrajinske snage pogodile su četiri gasna kompresora na Krimu i jednu rafineriju nafte u sibirskom gradu Tjumenju, nastavljajući kampanju protiv ruskog energetskog sektora s ciljem da oslabe rusku ratnu mašineriju.
Ministar odbrane Ukrajine, Mihail Fedorov, izjavio je 17. juna da ukrajinska kampanja upotrebe dronova pretvara poluostrvo "u ostrvo", dok Kijev pokušava da izoluje Krim od ostatka Rusije napadima na lance snabdevanja.
(Kurir.rs/Kyiv Independent/Preneo: V.M.)