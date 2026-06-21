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Ukrajinska vojska je tokom noći 21. juna navodno izvela udare na terminale za transport goriva i lučku infrastrukturu sa obe strane Kerčkog moreuza, preneli su Telegram kanali, pozivajući se na svedočenja lokalnog stanovništva.

Kerčki moreuz - vodeni prolaz dug 35 kilometara koji povezuje Crno more i Azovsko more - razdvaja Kerčko poluostrvo na Krimu od Tamanskog poluostrva i predstavlja ključni logistički koridor za Moskvu.

Kijevredovno gađa rusku vojnu infrastrukturu na teritorijama pod ruskom kontrolom, kao i naftna i industrijska postrojenja koja podržavaju ratne napore Moskve.

Fotografije i video-snimci objavljeni na društvenim mrežama navodno prikazuju požar na naftnom terminalu u gradu Kerču na Krimu. Iz područja luke uzdizao se gust dim.

Grupe za praćenje situacije saopštile su da je požar izbio na terminalu u vlasništvu krimske kompanije za gorivo TES, pri čemu se objekat prvenstveno koristi za skladištenje naftnih derivata i tečnog gasa.

Sa druge strane Kerčkog moreuza, veliki požar prijavljen je u luci Kavkaz, na Čuškoj prevlaci u ruskoj Krasnodarskoj oblasti, objavio je Telegram kanal Crimean Wind.

Iako u prvi mah nije bilo jasno šta je tačno pogođeno u navodnom napadu, ta lokacija predstavlja važno logističko čvorište za Rusiju i u njoj se nalaze terminal za gorivo i skladište nafte.

Pored navodnih udara na infrastrukturu, prijavljeno je i da se cisterna sa gorivom nalazila u blizini benzinske stanice ATAN u naselju Sovjetski. Ukrajinska vojska se za sada nije oglasila povodom napada.

Pun obim štete još nije poznat. Takođe, nije odmah bilo jasno koje je oružje korišćeno u napadu, iako ukrajinske snage redovno gađaju poluostrvo dronovima.

Napadi su usledili u okviru šire navodne ukrajinske operacije na poluostrvu, tokom koje su eksplozije prijavljene u Simferopolju, Jevpatoriji i Sevastopolju.

Poslednjih meseci Krim je postao glavni fokus efikasne ukrajinske kampanje takozvanih "udara srednjeg dometa", u okviru koje se dronovi srednjeg dometa koriste za napade na ruske ciljeve u operativnoj dubini iza linije fronta, koja se obično definiše kao područje udaljeno između 25 i 200 kilometara od borbenih linija.

Kijev je usmerio pažnju na energetska postrojenja usled kontinuirane nestašice goriva u regionu izazvane ukrajinskim napadima.

Početkom juna ruske vlasti uvele su sistem "vaučera za gorivo" širom Krima, kao i ograničenja količine benzina koju stanovnici poluostrva mogu da kupe.

Ranije istog dana, ukrajinske snage pogodile su četiri gasna kompresora na Krimu i jednu rafineriju nafte u sibirskom gradu Tjumenju, nastavljajući kampanju protiv ruskog energetskog sektora s ciljem da oslabe rusku ratnu mašineriju.