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Grčke vlasti rasporedile su vatrogasce, avione i helikoptere kako bi se borile protiv velikog požara na ostrvu Evija. Zbog širenja požara, u subotu je naređena evakuacija dva naselja na ostrvu, dok su na teren upućene brojne vatrogasne jedinice i vazdušne snage.

U saopštenju vatrogasne službe navodi se da u gašenju učestvuje 88 vatrogasaca i dobrovoljaca. Za borbu protiv požara angažovano je i osam aviona i šest helikoptera. Vlasti su pozvale stanovnike dve ugrožene zajednice da se evakuišu.

Vatrogasna služba je saopštila da jaki severni vetrovi dodatno šire vatru i stvaraju nova žarišta. Grčka i druge mediteranske zemlje nalaze se u području koje naučnici smatraju "žarištem požara", gde su šumski požari česti tokom vrelih i suvih leta.