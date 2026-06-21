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Grčke vlasti rasporedile su vatrogasce, avione i helikoptere kako bi se borile protiv velikog požara na ostrvu Evija. Zbog širenja požara, u subotu je naređena evakuacija dva naselja na ostrvu, dok su na teren upućene brojne vatrogasne jedinice i vazdušne snage.

U saopštenju vatrogasne službe navodi se da u gašenju učestvuje 88 vatrogasaca i dobrovoljaca. Za borbu protiv požara angažovano je i osam aviona i šest helikoptera. Vlasti su pozvale stanovnike dve ugrožene zajednice da se evakuišu.

Vatrogasna služba je saopštila da jaki severni vetrovi dodatno šire vatru i stvaraju nova žarišta. Grčka i druge mediteranske zemlje nalaze se u području koje naučnici smatraju "žarištem požara", gde su šumski požari česti tokom vrelih i suvih leta.

Poslednjih godina ti požari postaju sve razorniji zbog ubrzanih klimatskih promena, što sve češće dovodi do poziva na promenu pristupa u njihovom suzbijanju.

(Kurir.rs/Reuters/Foto: Ilustracija/Preneo: V.M.)

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