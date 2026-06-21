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Kir Starmer se sprema da ove nedelje predstavi vremenski plan svog odlaska iz Dauning strita 10 nakon trijumfalnog povratka Endija Bernama u Vestminster nakon dopunskih izbora u Mejkerfildu.

Prema saznanjima, britanski premijer je došao do zaključka da njegova pozicija više nije održiva posle razgovora proteklih dana sa članovima kabineta, savetnicima u Dauning stritu, liderima sindikata i donatorima stranke.

Iako Starmer vikend provodi u razgovorima o svojoj budućnosti sa suprugom Viktorijom u Čekersu pre konačne odluke, visoki laburistički izvori smatraju da bi "jasna izjava" mogla da dođe već u ponedeljak.

Jedan laburistički član Doma lordova, blizak premijeru, tvrdi da Starmer neće "pobeći" iz Dauning strita i ostaviti vakuum, već da će "organizovati kontrolisan, postepen i dostojanstven odlazak".

1/4 Vidi galeriju Kir Starmer Foto: Stefan Rousseau/PA Pool Photo

- Mislim da vidi realnost. Zaustavljanje "haosa" kako je i sam rekao sada više nije moguće ostankom, pa preostaje samo jedna opcija. Smatra da je to odgovoran potez prema državi i partiji - rekao je njegov blizak saradnik.

Drugi visoki laburistički zvaničnik naveo je da premijer deluje da je "pomiren sa ostavkom".

- Suočio se sa realnošću da podrška ne postoji. Svi znaju da ovo više nije održivo. Naravno da ima tuge u svemu, ali u politici ponekad stvari postanu neizbežne - rekao je on.

Jedan ministar u vladi rekao je da Starmer "mirno razmatra situaciju" posle niza ličnih razgovora sa najbližim saradnicima.

- On samo želi da uradi ono što je ispravno za zemlju i sada provodi vreme sa svojom najvažnijom savetnicom - Viktorijom - rekao je ministar.

1/11 Vidi galeriju Endi Bernam, poslanik britanskih laburista i bivši gradonačelnik Mančestera Foto: Ian Hodgson/AP, Jon Super/AP, Peter Byrne/PA

Endi Bernam, koji je neočekivano pobedio na dopunskim izborima u Velikom Mančesteru, trebalo bi da u ponedeljak položi zakletvu kao poslanik i da se početkom nedelje sastane sa premijerom.

Njegove pristalice tvrde da sada ima podršku više od 201 laburističkog poslanika za izazov Starmeru, ukoliko premijer ne podnese ostavku.

To je ključan broj jer predstavlja više od polovine parlamentarne Laburističke stranke i znači da Starmer više ne bi mogao da tvrdi da ima većinu u Donjem domu.

- Nema sumnje da je Endi značajno ojačao posle rezultata u četvrtak. Pitanje je ko može da zaustavi vladu. On je pokazao da može - rekao je jedan visoki laburistički izvor.

1/5 Vidi galeriju Zelenski, Starmer, Merc i Makron na sastanku u Londonu Foto: Tolga Akmen/EPA, ADRIAN DENNIS / POOL/AFP POOL, Tolga Akmen/EPA, EPA Tolga Akmen

Bivši ministar Čarli Falkoner izjavio je za BBC da premijer "više nema autoritet jer svi očekuju da će ga Bernam izazvati i pobediti“.

Starmer je pod pritiskom da pre utorka jasno kaže svoje namere pre ključnog sastanka kabineta, gde ministri planiraju da mu poruče da mu je vreme isteklo. Ed Miliband, Šabana Mahmud, Ivet Kuper i Hejdi Aleksander navodno su već tražili da premijer predstavi plan odlaska.



Očekivanja Starmerovih pristalica su da će on predstaviti plan odlaska u septembru, kako bi njegov naslednik bio izabran na stranačkoj konferenciji.

1/6 Vidi galeriju Šabana Mahmud, ministarka unutrašnjih poslova u vladi britanskog premijera Kira Starmera Foto: Peter Nicholls/Pool Getty Images Europe

- Postoje nedostaci, ali nalazimo se gde se nalazimo. Kir je shvatio da je gotovo i da mora da ode dostojanstveno - rekao je visoki izvor.

Prema njima, najveće poniženje za Starmera bilo bi da uđe u unutarstranačke izbore i bude ubedljivo poražen.

- On nije u zabludi. Ovo nije premijer u bunkeru - rekao je jedan saradnik.

- Prvo pravilo politike je da naučiš da brojiš. Nema šanse da Kir ostane duže od nedelje jer Endi ima većinu - rekao je drugi.

Iz Dauning strita, međutim, poručuju da su tvrdnje o ostavci "čista spekulacija". Premijer je ranije izjavio da će biti kandidat na svim unutarstranačkim izborima i da ima "još posla".