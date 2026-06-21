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Britanski premijer, Kir Starmer oštro je osudio niz incidenata u Edinburguu kojima je pet osoba povređeno, a 36-godišnji muškarac je optužen nakon što su, prema navodima, muslimani bili mete napada na ulici.

Zastrašujući snimci koji su ranije objavljeni prikazuju muškarca bez majice sa oštrim oružjem, za kog se tvrdi da je napadao pripadnike manjinskih zajednica. Antiteroristička jedinica policije uključena je u istragu "niza incidenata" na više lokacija u gradu.

Policija Škotske zatvorila je "Leith Walk" u petak uveče nakon što su se napadi dogodili, a na društvenim mrežama pojavili su se snimci muškarca sa oštrim predmetom na ulici.

Policija u Edinburgu nakon incidenta Foto: Printscreen

Na jednom snimku vidi se muškarac bez majice na zemlji kako viče da "brani svoju zemlju", dok ga policajac drži pod kontrolom.

Policija je saopštila da je 36-godišnji muškarac optužen u vezi sa više incidenata koji su se dogodili u petak, 19. juna 2026. godine u Edinburgu. Slučaj je prosleđen tužiocu, a osumnjičeni će se pojaviti pred sudom.

Policija Škotske navodi da je u incidentima povređeno pet osoba - muškarci starosti 22, 24, 27 i 39 godina, dok je dvoje njih prevezeno u bolnicu na hitno lečenje.

Policija Škotske na mestu napada Foto: Printscreen

Napadi su se dogodili u blizini Sajthil parka, nedaleko od džamije Brumhaus, gde se tvrdi da su neki vernici povređeni posle večernje molitve. "Škotska asocijacija džamija" saopštila je da su dve osobe navodno napadnute nakon izlaska iz lokalne džamije.

Hitne službe brzo su reagovale posle poziva građana oko 20:50 časova, a osumnjičeni je kasnije lociran u oblasti "Leith Walk", gde je uhapšen oko 21:30 sati.

Napad u Edinburgu Foto: Printscreen

Vlasti su saopštile da "više nema neposredne opasnosti za ljude", ali su pojačane policijske patrole. Premijer Škotske, Džon Svini rekao je da je "duboko zabrinut" zbog događaja i osudio je nasilje i mržnju.