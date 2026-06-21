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Nakon novih talasa nasilja i sukoba koji su prethodnih dana zabeleženi na ulicama Londona i Belfasta, otvorena su brojna pitanja o bezbednosnoj situaciji u zapadnojEvropi, kapacitetima državnih institucija i posledicama dugogodišnje migracione politike. Pored reakcija vlasti i policijskih intervencija, posebnu pažnju izazvali su i snimci i javna obraćanja grupa koje se predstavljaju kao organizovani pokreti spremni da, kako navode, deluju van institucionalnih okvira.

Paralelno sa bezbednosnim aspektom, otvorena je i šira rasprava o granici između građanskog nezadovoljstva, političke radikalizacije i pojave neformalnih struktura koje sebe predstavljaju kao odgovor na, kako tvrde, neefikasnost sistema. U javnosti su se istovremeno pojavile dileme da li ovakvi događaji ukazuju na produbljivanje društvenih podela, promenu bezbednosne slike Evrope i ulazak u novu fazu političkih i identitetskih tenzija.

O ovim temama na Kurir televiziji u emisiji "Puls Srbije vikend" kod voditeljke Krune Une Mitrović govorili su Srbobran Radić, pukovnik specijalnih jedinica u penziji, Nikola Vujinović, istraživač Studija bezbednosti, Karlo Dulović, stručnjak za terorizam i Radiša Roskić advokat.

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TERORIZAM I IRA: Od istorije oružanih sukoba do savremenih bezbednosnih kriza - Terorizam je upotreba ubitačnih sredstava koja završava na civilima Izvor: Kurir televizija

"Protestantska zajednica generiše nasilje"

Nikola Vujinović ocenio je da se nasilje koje poslednjih godina izbija u evropskim gradovima ne može posmatrati kao izolovan incident.

- Mislim da taj tinjajući građanski rat na Zapadu traje još od migrantskog talasa 2015. godine. Samo je pitanje u kom gradu dolazi do nasilja - da li u Nemačkoj, Francuskoj, Velikoj Britaniji ili Irskoj. To govori da države ili nisu sposobne ili ne žele da utiču na taj problem. Meni je verovatnije da ne žele, jer su duboko ideologizovane i veruju da će multikulturalizam sam rešiti sve probleme - rekao je Vujinović.

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Foto: Kurir Televizija

On smatra da su evropske države napravile ozbiljnu grešku dopuštajući da migrantske zajednice ostanu zatvorene u svojim sredinama, bez uspešne integracije u društvo.

Govoreći o situaciji u Severnoj Irskoj, Vujinović je ocenio da su poslednji sukobi posledica dugotrajnog potiskivanja radikalnih grupa nakon Sporazuma na Veliki petak.

- Danas vidimo da upravo protestantska zajednica generiše nasilje, jer smatra da britanska vlada više nije sposobna da obezbedi osnovnu sigurnost građanima - naveo je.

"Promene demografske strukture ostavljaju dugoročne posledice"

Advokat Radiša Roskić istakao je da migracione krize predstavljaju izazov sa kojim se nijedna država ne može u potpunosti izboriti.

- Ratove proizvode izbeglice i migracije za koje nijedna država nije potpuno spremna. Promene demografske strukture ostavljaju dugoročne posledice, a pitanje Severne Irske traje više od jednog veka i predstavlja mnogo širi bezbednosni problem nego što se često prikazuje - rekao je Roskić.

On je podsetio da međunarodno pravo nema jedinstvenu definiciju terorizma i ocenio da se slični separatistički procesi mogu posmatrati kroz različite istorijske primere, uključujući i Kosovo i Metohiju.

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Foto: Kurir Televizija

Pukovnik u penziji Srbobran Radić ocenio je da je koren današnje krize u dugogodišnjoj politici Velike Britanije prema Irskoj i migrantskim tokovima.

- Velika Britanija nikada nije dozvolila da se pitanje Irske trajno reši. Ono što se godinama kuvalo danas je, nažalost, proključalo. Ovo nije dobro ni za Veliku Britaniju ni za Irsku i pitanje je kako će se situacija dalje razvijati - rekao je Radić.

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Foto: Kurir Televizija

Stručnjak za terorizam Karlo Dulović ocenio je da Evropa tek ulazi u ozbiljnije bezbednosne izazove izazvane migracionim talasima.

- Domicilno stanovništvo u pojedinim državama sve više oseća da je ugroženo. Ovo što danas gledamo u Velikoj Britaniji može biti pokazatelj onoga što Evropu tek očekuje ukoliko se problemi migracija i bezbednosti ne budu rešavali sistemski - rekao je Dulović.

On je upozorio da će pitanje migracionih tokova ostati jedan od ključnih bezbednosnih izazova za evropske države u narednom periodu.

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Foto: Kurir Televizija

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