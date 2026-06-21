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Ukrajinski predsednik, Volodimir Zelenski, izjavio je u nedelju, 21. juna, da su ukrajinske odbrambene snage izvele niz napada dugog dometa na rusku vojnu logistiku, naftnu industriju i sisteme protivvazdušne odbrane.

U objavi na Telegramu, Zelenski je opisao operacije kao "pravedan odgovor na brutalne ruske napade na naš narod", uz zahvalnost snagama SBU, snagama za bespilotne sisteme, Glavnoj obaveštajnoj upravi (HUR) i specijalnim snagama na koordinaciji.

On je naveo da su mete napada bile lokacije sa obe strane Kerčkog moreuza, uključujući pomorsku logistiku u Krasnodarskom regionu i naftno skladište u Kerču.

Takođe je potvrđeno da su pogođeni vojni logistički pravci, četiri radarske stanice povezane sa sistemima S-400 i dva PVO sistema "Pancir".

Napadi na rafinerije i luke od strateškog značaja

Generalštab Oružanih snaga Ukrajine saopštio je da su ukrajinske snage 20. juna pogodile naftnu rafineriju "Antipinski" u Tjumenu, koja se nalazi više od 2.000 kilometara od ukrajinske granice i predstavlja jednu od najvećih rafinerija u zapadnom Sibiru.

Prema njihovim navodima, objekat proizvodi dizel i benzin za rusku vojsku, a rezultati napada se i dalje proveravaju.

Takođe je potvrđeno da je u noći između 20. i 21. juna pogođen naftni objekat "TES-Terminal-1" u Kerču, koji se koristi za pretovar i skladištenje goriva za ruske snage, pri čemu je izbio požar.

Sa druge strane Kerčkog moreuza, ukrajinski dronovi napali su infrastrukturu luke Kavkaz u Krasnodarskom kraju, gde je takođe prijavljen požar.

SBU je potvrdila da su u operacijama učestvovali i pripadnici njenog specijalnog centra "Alfa", navodeći da su pogođeni rezervoari za gorivo i skladišta na Port Kavkazu, kao i kontejneri sa naftnim derivatima u Kerču.

Napadi na PVO sisteme i logistiku

SBU je saopštila i da su uništene četiri radarske stanice sistema S-400, kao i dva protivvazdušna sistema "Pancir" koji su bili postavljeni u blizini Krimskog mosta.

Pored energetskih i vojnih ciljeva, ukrajinske snage su gađale i važne saobraćajne pravce, uključujući železničke mostove preko Severnog Krimskog kanala, kao i mostove u Zaporoškoj oblasti i preko Sivaša kod Čonhara.

1/8 Vidi galeriju Ukrajinska vojska napala obe strane Kerčkog moreuza Foto: Printscreen

Generalštab je takođe naveo napade na komandni punkt u Belgorodskoj oblasti i više lokacija koje se koriste za upravljanje dronovima u Zaporožju, Donjecku i ruskoj Brjanskoj oblasti.

SBU je ocenila da uništavanje lučke infrastrukture, skladišta goriva i sistema protivvazdušne odbrane značajno otežava logistiku ruskih snaga i umanjuje njihove operativne sposobnosti.

Ima mrtvih!

U napadu ukrajinskog drona na Krimu poginule su četiri osobe, saopštio je guverner pripojenog Krima Sergej Aksjonov i dodao da je prodaja goriva na poluostrvu obustavljena.

- Kao rezultat napada neprijateljskih bespilotnih letelica, nažalost, ima civilnih žrtava. Četiri osobe su poginule, a 28 je povređeno - rekao je guverner Krima u objavi na Telegramu, prenosi RIA Novosti.