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Nakon novog talasa napada ukrajinskih dronova na Moskvu, koji je prema navodima Ruskih vlasti bio treći u svega nedelju dana, dodatno su pojačane procene o mogućem ulasku sukoba u novu fazu eskalacije.

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin saopštio je da je protivvazdušna odbrana oborila više od 30 bespilotnih letelica koje su se približavale glavnom gradu Ruske Federacije, dok prema zvaničnim informacijama nije bilo žrtava ni veće materijalne štete. Istovremeno, Ruske snage tokom noći izvele su masovan napad na teritoriju Ukrajine, uz upotrebu raketa i dronova, dok su ukrajinski izvori prijavili pogođene lokacije, materijalnu štetu i nastavak udara na infrastrukturu.

Ovi događaji otvorili su pitanje da li se menja dinamika sukoba i kakve posledice može imati sve intenzivnije gađanje velikih urbanih centara. O ovim temama na Kurir televiziji u emisiji "Puls Srbije vikend" kod Krune Une Mitrović govorio je prof. dr Dragan Petrović, naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu.

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"Dronovi su danas dominantan faktor u ratovanju"

U analizi savremenih sukoba i uloge dronova u ratovanju, prof dr. Dragan Petrović je govorio o tome kako su tehnološke inovacije kroz istoriju potpuno menjale način vođenja ratova. On je naveo da su današnji sukobi samo nastavak dugog procesa razvoja vojnih tehnologija, koji je u prošlosti već donosio radikalne promene na bojištu.

- Mi imamo nove inovacije u ratovanju koje su revolucionarne. Primera radi, 1912. prvi put u istoriji vazduhoplovstva upotrebljena je avijacija, odnosno u ratovanju avijacija. To je bila srpska vojska koja je izviđala iznad Skadra da pomogne crnogorskim trupama Srbije. I dve godine posle toga izbio je Prvi svetski rat i kada su neki oficiri zaraćenih strana govorili da bi mogao da puca neko iz aviona u avion, smatrali su to nerealnim jer su se avioni teško kretali - rekao je on.

Petrović je dalje objasnio da su se samo nekoliko godina nakon toga pojavili i prvi borbeni avioni sa mitraljezima, što je označilo početak nove ere ratovanja. Prema njegovim rečima, razvoj avijacije u Prvom svetskom ratu brzo je doveo do bombardovanja i masovne primene vazdušne sile u sukobima koji su usledili.

prof. dr. Dragan Petrović, naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Foto: Kurir Televizija

Govoreći o savremenim sukobima, Petrović je ukazao da su dronovi u prethodnim ratovima imali ograničenu primenu, ali da su u novijim konfliktima postali dominantno oružje koje menja ravnotežu na terenu. Kako je naveo, Ukrajina je u velikoj meri uspela da kroz upotrebu dronova ostvari snažan narativni i propagandni efekat, dok su stvarni vojni efekti i dalje predmet različitih procena.

On je dodao da se rat u velikoj meri danas vodi i kroz informacione i medijske narative, kao i da uloga Zapada u podršci Ukrajini ima ključan značaj u razumevanju šire slike sukoba. Takođe je istakao da, pored dronova, i dalje presudnu ulogu imaju dešavanja na frontu i promene kontrole teritorija.

- Dakle, mi ovde prisustvujemo revolucionarnim događajima u ratovanju. Kada pogledamo dronove u ranijim sukobima, oni su imali ograničenu upotrebu, ali danas su postali dominantni faktor. Ukrajina je uspela da kroz njih postigne snažan narativni efekat, dok je realna vojna šteta druga stvar. Sve se sada vodi i kroz informacione i medijske ratove, gde je utisak često jednako važan kao i dešavanja na terenu - zaključio je Petrović.

03:46 POSLE NAPADA NA MOSKVU, USLEDIO ŽESTOK ODGOVOR! Prof. dr Petrović u "Pulsu Srbije vikend": "Ovo je veliki uspeh Ukrajine" Izvor: Kurir televizija

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