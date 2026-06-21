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U Kolumbijise danas održava drugi krug predsedničkih izbora, na kojima građani biraju između biznismena i advokata Abelarda de la Espriele i poslanika Ivana Sepede, koji nude različite strategije za suzbijanje visoke stope organizovanog kriminala u zemlji.

De La Espriela i Sepeda su pobedili devet preostalih kandidata u prvom krugu izbora 31. maja sa 44 i 41 odsto glasova, prema zvaničnim rezultatima.

Ivan Sepeda Kastro
Ivan Sepeda Foto: MAURICIO DUENAS CASTANEDA/EFE

Oba kandidata na današnjem glasanju nude strategije za sprečavanje različitih zločina poput raznošenja automobila, otmica i prisilnih raseljavanja.

Drugi krug predsedničkih izbora u Kolumbiji Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP / Profimedia

De La Espriela predlaže oštar pristup koji mu je doneo podršku američkog predsednika Donalda Trampa, dok Sepeda obećava da će nastaviti napore aktuelnog predsednika Gustava Petra, uključujući uspostavljanje dijaloga sa ilegalnim oružanim grupama.

Dva kandidata takođe nude različita rešenja za zdravstveni sistem zemlje, rastući javni dug i korupciju. Za današnje glasanje je registrovano više od 41 miliona birača.

Abelardo de la Esprielja zvani "El Tigre", desničarski kandidat u drugom krugu predsedničkih izbora u Kolumbiji Foto: ERNESTO GUZMAN/EFE

De La Espriela je obećao da će žestoko progoniti kriminalce i izgraditi 10 mega-zatvora, oponašajući politiku predsednika El Salvadora Najiba Bukelea koja je smanjila stopu ubistava, ali i podstakla optužbe za kršenje ljudskih prava.

Sepeda želi da nastavi Petrov plan postizanja "potpunog mira" pregovaranjem o paktovima sa gerilcima i kriminalnim bandama. Kandidati su se uoči glasanja međusobno intenzivno optuživali za prevaru, kupovinu glasova i zastrašivanje.

Kolumbijski predsednik Gustavo Petro Foto: Mauricio Dueñas Castañeda/EFE, CARLOS ORTEGA/EFE, Esteban Vega/AP

Sepeda je podneo tužbu kolumbijskom državnom tužiocu i Međunarodnom krivičnom sudu protiv De La Espriele, optužujući ga za povezanost sa paravojnim grupama, što je on negirao.

(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)

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