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Iako je bilo potrebno 24 godine da se rasvetli misteriozni slučaj Tamaša Tila, koji je početkom milenijuma potresao javnost, članovi porodice Margarete, koja je nestala u oktobru 2013. godine, i dalje se nadaju da će jednog dana saznati šta se dogodilo tada četrnaestogodišnjoj devojčici. Do tada, kako kažu, ne mogu istinski da tuguju, a pitanja se samo gomilaju.

Džizela Bango Margareta, koju su svi zvali Esmi, tog petka popodne napustila je osnovnu školu u ulici Ačeljari u gradu Salgotarjan i od tada joj se gubi svaki trag.

Pouzdano se zna da je pre toga telefonom razrednog starešine pozvala oca, koji živi u Ceredu, i rekla mu da će pre odlaska kući svratiti kod brata koji živi u blizini škole. Međutim, tamo nikada nije stigla.

Nekoliko sati nakon što je izašla iz škole, jedan poznanik ju je video na autobuskom stajalištu, ali se ispostavilo da nije ušla u autobus. Nakon toga, kao da je u zemlju propala. Šta joj se tačno dogodilo, da li je povređena ili je doživela nesreću, do danas nije utvrđeno.

- Odmah smo počeli potragu. Već tog popodneva bili smo u policijskoj stanici, istražitelji su me saslušali, a zatim su započeli potragu za mojom sestrom po gradu. U narednom periodu učinili smo sve što smo mogli da je pronađemo, ali bez uspeha. Razmišljali smo o svim mogućim scenarijima, ali zapravo ne postoji logično objašnjenje za ono što se dogodilo. Sigurno nije otišla svojom voljom - ispričala je za Blikk njena sestra Niki.

Esmi je izgubila majku šest meseci pre nestanka, što je veoma teško podnela. Pohađala je specijalnu školu, a prema rečima porodice, ponekad je imala zabrinjavajuće misli, ali niko nije verovao da bi moglo da se dogodi nešto loše.

Njeni najbliži uvereni su da bi im se, da je živa i u mogućnosti da to učini, do sada sigurno javila ili potražila pomoć.

- U blizini škole postojala je nadzorna kamera, ali nam je policija rekla da u tom trenutku nije radila. Znamo da su ispitali veliki broj ljudi i da je slučaj nedavno ponovo otvoren. Rečeno nam je samo da intenzivno rade na istrazi. Nadamo se da će istina konačno izaći na videlo - dodala je Niki.

Esmi je bila jedna od poslednjih osoba koje je njena učiteljica videla pre nestanka, a deset godina kasnije prisetila je se u emotivnom video-snimku.

- Dobro sam poznavala i devojčicu i njenu porodicu. Snimam ovaj video zato što je prošlo deset godina od Esminog nestanka i želim da zamolim sve da je ne zaborave, da ne gube nadu, da ostanu pozitivni i da je s ljubavlju čekaju da se vrati. Nemojmo odustati - poručila je učiteljica, koja svake godine odaje počast svojoj nekadašnjoj učenici.

Iz Policijske uprave županije Nograd saopštili su da Odeljenje kriminalističke policije nastavlja potragu u skladu sa važećim procedurama.