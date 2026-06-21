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U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se rano jutros dogodila u Senu, na širem području Milana, život je izgubilo više mladih osoba nakon što je automobil sleteo u kanal.

Nesreća se dogodila u nedelju oko 5 časova, kada je Audi u kojem je bilo najmanje devetoro mladih sleteo s puta u kanal Vilorezi, piše "Corriere della Sera".

Spasilačke ekipe izvukle su iz kanala telo 18-godišnje devojke. U toku je potraga za još dvojicom mladića, starosti 18 i 17 godina, za koje se veruje da su ostali zarobljeni u potopljenom vozilu.

Nekoliko povređenih, uzrasta između 17 i 19 godina, prevezeno je u bolnicu Niguarda u Milanu. Prema dostupnim informacijama, njihove povrede nisu teške i nisu opasne po život.

Prema prvim podacima, automobilom je upravljao 19-godišnji državljanin Italije. U vozilu se u trenutku nesreće nalazilo najmanje devet osoba, od kojih su neke bile maloletne.