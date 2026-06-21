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Do nesreće je došlo u petak kada je grupa od šest dečaka skočila u more sa stena. Trojica su uspela sama da izađu na obalu, dok su preostalu trojicu izvukli spasioci.

Dvanaestogodišnji dečak preminuo je na licu mesta uprkos pokušajima reanimacije, dok su dvojica trinaestogodišnjaka prebačena u bolnicu, gde su kasnije preminuli, saopštile su regionalne hitne službe.

Predsednik Katalonije Salvador Ilja izrazio je duboku žalost zbog tragedije i poručio da "nema reči za toliku bol".

Gradska uprava Taragone proglasila je trodnevnu žalost. Gradonačelnik Ruben Vinjuales upozorio je građane da ne preuzimaju nepotrebne rizike i da "ni u kom slučaju ne skaču sa stena u more".

(Kurir.rs/Index.hr)

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